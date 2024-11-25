Мегапланы: Sollers осваивает производство новых китайских грузовиков и пикапов

Бренд Sollers — один из самых массовых производителей коммерческих машин в стране. Причем он считался cерьезным авторитетом прежде всего в классе фургонов сегмента LCV. Достаточно вспомнить, насколько многочисленными были в потоке FIAT Ducato и Ford Transit елабужской сборки. Конечно, с уходом американского партнера команда Sollers не опустила руки, найдя партнра нового. Ими стал «поднебесный» концерн JAC, переработанный фургон которого получил имя Atlant, и минигрузовик назвали Argo. Но на этом елабужцы не успокоились.

Буквально на днях автостроитель выкатил целую гамму новинок, причем в совершенно разных классах: от легковых пикапов до тяжелых грузовиков и туристических автобусов. Что касается последних, то, забегая вперед, сообщим, что производство «туристов», а также «межгорода» уже стартовало в далеком Владивостоке. Там эти машины производятся совместно с китайской маркой Ankai, давно сотрудничающей с именитой немецкой SETRA.

Чего же еще нам ожидать в ближайшее время от компании «Соллерс»? Во-первых, расширения гаммы пикапов ST8 и ST9 вдобавок к УАЗу и уже серийному ST6. Во-вторых, семиместный «нафаршированный» минивэн SP7 с 225-сильным турбированным двигателем.

Ожидаются сразу две новинки и в привычном для производителя классе LCV. Это облегченный вариант фургона Atlant с добавкой SF1, с пятикубовым кузовом (этакий аналог Ford Transit Custom, только заднеприводный). И наоборот, увеличенная в длину до 7,5 м версия пассажирского «Атланта» XL вместимостью 23+1 человека.

Фото автора.

Все эти машины были показаны на мегапрезентации для деловых кругов, журналистов и клиентов одновременно, увы, пока только в статике. Зато незадолго до этого нам удалось познакомиться отдельно с грузовыми новинками, причем, в том числе, и за рулем.

Соллеровцы выкатили сразу четыре грузовика всех классов, полной массой 3,5-5 тонн, 8, 12 и 18 тонн. Появление этих машин резко увеличит конкуренцию на рынке, как среди отечественных производителей (это ГАЗ, КамАЗ, МАЗ, а теперь и «Урал»), так и среди полнокровных «китайцев».

По происхождению грузовички, как водится, родом из КНР (а других пока ожидать и не приходится). Марка исконного производителя — Hebei Triring, мало у нас известного, но довольно крупного. Легкие модели носят названия Sanhuang, тяжелые — Holon.

Фото автора.

В конструкции нет никаких революционных инноваций, все узлы многократно проверены на практике. Но это и неплохо, ведь китайские инициативы редко обходятся без длительных доработок.

Кстати, благодаря «Соллерсу» в конструкцию внесли немало изменений: усилена рама из П-образногоrо профиля, увеличен межсервисный интервал на тяжелых моделях, установлены необслуживаемые подшипники, и еще много приятных доработок.

Интересно, что на всех представленных транспортных средствах стоят хорошо нам знакомые дизели Cummins, и «Соллерс» утверждает, что так будет и на серийных грузовиках. В зависимости от класса автомобиля, это три модели объемом 2,8 л, 4 л или 6,7 л.с. с диапазоном мощности от 140 до 260 л.с. Коробки передач разные, но пока только механические: на младших носят марку WLY, на тяжелых —

Fast Gear Eaton. И пусть дизайн ТС привычен, и на ходу ничем они не поражают, зато обладают важным преимуществом перед китайскими собратьями: гарантией и наличием полноценного сервиса. В коммерческом транспорте — это три четверти успеха.