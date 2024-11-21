В базе Роспатента появился руль для обновленного УАЗ «Патриот»

В базе Роспатента обнаружилась любопытная заявка — на регистрацию рулевого колеса для автомобилей УАЗ, на что недвусмысленно намекает эмблема по центру «баранки». И скорее всего, такой штурвал получит обновленный «Патриот», который должен дебютировать ближе к концу следующего года.

На заявку, поданную Ульяновским автозаводом, обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». Они предположили, что этот руль предназначен посвежевшему «Патриоту» и обратились за комментариями к своим источникам на предприятии. Узнали, что это — «один из близких к правде вариантов рулевого колеса с подушкой безопасности и без клавиш управления бортовыми системами». А еще — что «похожий по конфигурации руль будет внедрен с большой степенью вероятности ориентировочно летом».

Напомним, ранее сообщалось, что УАЗ презентует обновленный «Патриот» в ноябре 2025 года. Внедорожник представят как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Последний — только, вероятно, с модернизацией — позаимствуют у Sollers Argo. Если у грузовичка он развивает 130 л.с., то у «Патриота» мощность, скорее всего, будет чуть выше — 136 сил.

Кроме того, известно, что внедорожник получит 6-ступенчатую механическую коробку передач и иную светодиодную оптику. Что касается дизайнерских корректировок, то производитель видоизменит переднюю панель и центральный тоннель.

Добавим, что сегодня внедорожники УАЗ «Патриот» с мотором экологического стандарта Евро-5 предлагаются в двух комплектациях. За базовую дилеры просят 1,7 млн рублей без учета скидок, за старшую — 1 960 000. Также в шоу-румах можно отыскать машины с менее «чистым» двигателем Евро-2. Их продают за 1 680 000 и 1 940 000 целковых соответственно.