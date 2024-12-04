По итогам ноября российский авторынок просел на треть

В ноябре текущего года в России удалось реализовать 129 447 новых легковушек и машин сегмента LCV. Согласно статистике передач транспортных средств их владельцам, объем рынка составил 132 089 авто. По сравнению с ноябрем прошлого года продажи выросли на 12%, за все 11 месяцев года — на 52%. Но если проводить параллель с октябрем 2024-го, то рынок сжался на 27%.

Об этом сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ, соответствующий пресс-релиз находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд». По словам председателя Комитета Алексея Калицева, ноябрь подтвердил ожидания об ощутимом замедлении отечественного авторынка. Продажи просели на треть по сравнению с октябрем. В итоге результаты все равно больше, чем в ноябре 2023-го, но есть шансы нарастания негативной тенденции. В то же время декабрь может дать хороший результат за счет ожиданий нового повышения ставок утильсбора в январе 2025 года.

За 11 месяцев текущего года в целом продажи машин в РФ превысили 1,5 млн экземпляров. В том числе это спровоцировало растущее финансовое давление на конечного покупателя.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на отечественном авторынке наступил ледниковый период — вырос айсберг высоких цен и дефицита.