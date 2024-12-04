Гнойный нарыв: чем обернется для россиян рекордный объем автокредитования

На отечественном рынке автокредитования назрел гигантский «пузырь». И хотя темпы выдачи займов на приобретение машин в октябре резко снизились, нет оснований считать, что ситуация нормализуется быстро и без тяжких последствий. Портал «АвтоВзгляд» оценил тенденцию, проанализировал поведенческие стереотипы автозаемщиков и пришел к неутешительным выводам.

Итак, рынок автокредитования в России поставил очередной весьма неоднозначный рекорд. За январь-октябрь 2024-го, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в этом сегменте было выдано 1,4 млн. займов на 2,02 трлн. руб. Таким образом, их общая сумма увеличилась на 79,8% в сравнении с первыми 10 месяцами прошлого года, а количество — на 75,7%. Впрочем, как показывают итоги октября 2024 года, последнего в 10-месячном периоде, число автозаймов резко сократилось — со 170 до 110 тыс. Дальше ситуация, видимо, нормализуется? Однако все гораздо сложнее.

Что любопытно: прошлогодний результат, 1,12 трлн. руб., тоже был рекордным. Причем рост за 10 месяцев 2023-го относительно аналогичного периода предыдущего года тогда был еще более громадным — за 80%. Но это можно было объяснить эффектом низкой базы 2022-го, который стал беспрецедентным по содержанию и количеству рестрикций против России.

Кроме того, сумма автокредитов за январь- октябрь прошлого года превысила не только предыдущий результат, но и показатель досанкционного 2021-го. И хотя этот рост выглядит уже не так внушительно (чуть больше 10%), ясно, что объем автозаймов, словно снежный ком, нарастает на протяжении трех лет подряд.

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Также не стоит забывать, что до октябрьского снижения продаж российский авторынок набирал обороты в явном ожидании резкого повышения с 1 октября ставок утильсбора. И немудрено, что когда «свершилось», количество желающих приобрести ТС (причем, заметим, не обязательно новое) резко пошло на спад. Надолго ли?

Теоретически у автокредитования в России, неуклонно разраставшегося несколько лет и поставившего абсолютный рекорд, есть все основания пойти на спад. Цены на машины и стоимость займов заметно выросли, активность потребителей вроде как резко сократилась. Но ведь инфляция тоже никуда не делась и, по всей видимости, сохранится. А вот эту ситуацию многие заемщики, как подметили эксперты в сфере финансов, рассматривают именно в пользу того, чтобы взять очередной кредит.

Ведь деньги обесцениваются, а значит — инфляция постепенно «съест» и обязательства перед банком. При этом не всегда учитывается сильное удорожание самих займов. Кроме того, часто берет верх самонадеянность: многие даже не рассматривают риск потери дополнительного заработка (не говоря об основной работе) или отставания темпов роста доходов от скорости усиления инфляции. То есть по умолчанию верят в опережающий рост собственной прибыли в ближайшие годы.

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Сейчас в Сети активно обсуждается эта проблема, и эксперты рекомендуют все тщательно продумывать, просчитывать риски. Однако призывы специалистов решаться на кредитование с холодной головой доходят не до многих.

В памяти до сих пор свеж эпизод девятилетней давности, когда во время очередного ослабления рубля власти призывали не брать кредиты в валюте, если заработок выплачивается рублями, какой бы ни была цель займа. Призывали и до этого. Но тщетно.

сть подозрение, что на рынке автокредитования события развиваются аналогично. Причем заметим: новый абсолютный рекорд — это больше двух триллионов рублей, несмотря на октябрьский спад. Сумма поистине гигантская. И не мудрено, что уже в сентябре доля «просрочки» в автозаймах выросла до максимума с ноября 2022 года. При этом выдаются они в среднем уже на 5,57 года, что, опять же, неудивительно, учитывая реальную стоимость кредитов с учетом КАСКО и страхования жизни.

Сейчас по естественной причине нет статистики по автомобильным займам за ноябрь и декабрь, подводить итоги года и оценивать их рано. Но надо признать: даже если продолжится «октябрьское» снижение, в автокредитовании такого «пузыря» еще не было, и никто не сможет гарантировать, что в этом сегменте очень скоро не наступит коллапс. Который, в свой очередь, рискует надолго «заглушить» отечественный авторынок, на котором более 50% сделок происходит именно на одолжение у банков деньги.