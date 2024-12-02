Ледниковый период: на российском авторынке вырос айсберг дефицита и высоких цен

Странная версия ряда экспертов, что насыщение рынка страны китайскими авто станет основной или даже единственной причиной ожидающегося массового банкротства дилерских центров в России, выглядит не слишком убедительно. Грядущее разорение автокупцов вызвано совсем другими причинами: теми же, что, по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», сделает новые машины недоступными для большинства отечественных автолюбителей.

Чтобы он растаяла в 2025-м, теплой весны и жаркого лета будет недостаточно

Любопытная новость промелькнула на днях в российском информационном пространстве. Стало известно, что в стране не только перестало расти число автосалонов, предлагающих китайские машины, но некоторые из них стали отказываться от партнерства с отдельными «поднебесными» брендами, не дожидаясь, пока сокращение прибыли примет масштабы, исключающие продолжении бизнеса. И речь уже идет явно не о замедлении экспансии в России «чайнакаров», а как минимум о ее приостановке.

Впрочем, ситуация с китайскими машинами — это лишь часть общей картины на отечественном авторынке, которая складывается в преддверии 2025 года. В конце концов, от неликвидных брендов, как показывает практика, можно избавиться. Однако отраслевые эксперты бьют в набат: по их мнению, в следующем году дилерское сообщество накроет волна реальных банкротств.

Уже сейчас наметилось резкое сокращение числа ДЦ. И причина, вероятно, не в насыщении рынка, а в том, что в нынешних экономических реалиях, «обогатившихся» резким увеличением ставок утильсбора и запредельным удорожанием заемных средств, даже условия льготного кредитования, доступного многим поставщикам «поднебесных» легковушек, уже не так привлекательны для большинства российских потребителей.

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Заметим: массовые банкротства предрекаются не только центрам розничных продаж, которые предлагают исключительно авто из КНР.

Продукция отечественного автопрома, хотя она в абсолютных ценах зачастую выглядит более конкурентоспособной (если судить по прайс-листам), на практике оказывается экономически ничуть не выгоднее ввезенной из Китая.

Просто российским производителям недоступны такие масштабные программы льготного кредитования, какими могут похвастать конкуренты из КНР. И за исключением отдельных случаев, они могут предложить займы, предоставляемые российскими же банками на общих условиях. Определяемых, в свою очередь, исходя из учетной ставки ЦБ, которая, как уже не раз повторялось, достигнув 21%, имеет все шансы продолжить свой рост.

Отдельная проблема для российского авторынка — ослабление курса рубля, которое в перспективе рискует обернуться дополнительным повышением цен на автоимпорт. В первую очередь это касается, конечно, ТС, ввозимых по «параллельному» импорту. Но и официальные поставщики китайских машин стараются воспользоваться резким укреплением доллара и юаня, чтобы извлечь избыточную прибыль.

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Насколько велики будут их аппетиты в нынешних условиях, когда в России наметилось «насыщение» «чайнакарами», вопрос отдельный. Тем не менее, факт остается фактом: беспрецедентное удорожание зарубежных валют, ключевых для российского рынка с внешнеторговой точки зрения, не может в конечном итоге не привести к дополнительному повышению цен в автосалонах.

Так что некоторое сокращение числа дилерских центров, это лишь верхушка «айсберга» — той ледяной глыбы, выросшей на пути развития отечественного авторынка, которая вряд ли растает по весне. А путей объезда этого препятствия пока не видно.

И есть риск, что такие варианты не появятся до тех пор, пока курс рубля не укрепится до определенных разумных пределов, не понизится учетная ставка и власти страны не пересмотрят коэффициенты утильсбора. В противном случае, «зимняя спячка», в которой уже почти замерла деловая активность, может продлиться до лета. А то и вовсе превратится в ледниковый период.