KGM официально рассекретила характеристики кроссовера Korando для России

Компактный KGM Korando предложат россиянам в трех комплектациях, автомобиль будет доступен как с передним, так и полным приводом. С этой модели начнется возвращение корейской марки SsangYong в Россию под новым именем. В случае «Корандо» можно выбирать между пятью вариантами расцветки кузова и двумя версиями оформления интерьера. Но в моторную гамму вошел всего один силовой агрегат.

Об этом сообщила компания «Рэкс Моторс» — официальный дистрибьютор бренда KGM в нашей стране. Уточняется, что в базовой комплектации Korando имеет только передний привод. В средней под названием Dream — как и передний, так и полный, а топовое исполнение Icon всегда оснащается системой 4х4.

В движение новинку приводит 1,5-литровый наддувный мотор, выдающий 163 л.с. и 280 Нм тяги. Переключением передач заведует классический «автомат» от Aisin на шесть ступеней. Заявлено, что в смешанном цикле KGM Korando сжигает 7,7 литра топлива за сотню километров пробега — цифра актуальна для версий 2WD.

В салоне «Корандо» установлен 8-дюймовый мультимедийный комплекс, он русифицирован. С безопасностью тоже все в порядке — за нее отвечают фронтальные и боковые «эйрбеги», плюс шторки. Умная электроника умеет экстренно тормозить и помогает удерживать кроссовер в полосе, управлять оптикой. Также предусмотрен адаптивный круиз-контроль.

Ранее мы писали, что SsangYong вернулся в Росcию с четырьмя моделями и программой локализации. На вопросы портала «АвтоВзгляд» в эксклюзивном интервью ответил генеральный директор «Рэкс Моторс» Виталий Осипов.