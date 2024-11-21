В распоряжении портала «АвтоВзгляд» оказалась презентация, которую дистрибьютор корейской марки KGM разослал потенциальным партнерам-дилерам. В документе любопытного много, но самое интересное — это, конечно, цены автомобилей.

Уже не секрет, что KGM предложит россиянам четыре модели. И как стало известно порталу «АвтоВзгляд» из дилерских материалов, наибольшие надежды дистрибьютор возлагает на кроссовер Torres — в компании надеются, что на него будет приходиться 50% всех продаж бренда. Вторым по популярности (25%) должен стать Korando, третьим — внедорожник Rexton (20%), четвертым — Tivoli (5%).

Все они дебютируют на российском рынке в первом квартале 2025 года. Более точные сроки в представительстве назвать не могут — многое будет зависеть от сертификации, логистики и других факторов. Зато мы уже знаем цены — из той же дилерской презентации. Понятное дело, и они могут к моменту старта продаж подрасти, но тем менее.

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Так, самым доступным в линейке KGM станет, разумеется, компактный кроссовер Tivoli — за него попросят 3 400 000 рублей. На ступеньку выше встанет Korando — 3 900 000. Torres оценивается в 4 600 000 рублей, а флагманский Rexton — в 5 600 000. То есть автомобили возрожденного корейского бренда будут ощутимо дороже своих китайских конкурентов. Но, правда, дистрибьютор обещает разработать ряд спецпредложений, которые позволят сэкономить.

Добавим, что кроссоверы Tivoli, Tivoli и Torres будут оснащаться 1,5-литровым мотором на 163 л.с. и 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Только первому положен безальтернативный передний привод, а остальные получат и модификации с AWD. Что же касается внедорожника Rexton, то под его капотом «пропишется» двухлитровый движок на 225 сил. Коробка — тот же 6-ступенчатый «автомат», привод — полный.