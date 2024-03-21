Дилеры раскрыли стоимость Peugeot 3008 калужской сборки

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в дилерском сообществе, совсем скоро в России начнутся продажи кроссовера Peugeot 3008 — и не «параллельные», а вполне официальные. Назвали наши собеседники и стоимость новинки, которую локализуют в Калуге — от 4 млн. рублей.

Калужский завод «ПСМА Рус», перезапустившийся официально в декабре 2023 года, пока собирает только Citroёn C5 Aircross. Но совсем скоро, как выяснил портал «АвтоВзгляд», на конвейер предприятия встанет еще один французский кроссовер — Peugeot 3008. Вероятно, производство пойдет по той же схеме, что и с «Ситроеном» — из машинокомплектов, закупаемых в Китае.

По нашим данным, дилеры попросят за Peugeot 3008 российской сборки от 4 млн. рублей — столько же стоит и калужский Citroёn C5 Aircross. А учитывая унификацию моделей, можно предположить, что двоюродный брат «поделится» не только ценой, но и агрегатами, хотя официально подробностей о новом старом Peugeot пока нет.

Что касается Citroёn C5 Aircross, то он, напомним, предлагается в России с бензиновым двигателем мощностью 175 л.с. или 211 л.с., который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Автомобиль продается с двухлетней гарантией (или 100 000 км пробега — что наступит ранее). Аналогичные условия, как ожидается, будут распространяться и на Peugeot 3008.