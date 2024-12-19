Опубликован свежий рейтинг самых надежных китайских автомобилей

В Поднебесной перечислили наиболее надежные автомобили, представленные на местном рынке. Что интересно, в рейтинг вошли модели, которые продаются и в нашей стране. Благодаря результату 185 PP100 лидерская позиция досталась Hongqi. В 2023-м на первое место претендовала марка Wey, но в этот раз аналитики не включили ее в исследование.

Разумеется, многие из них продаются и в России

Список самых надежных китайских марок, продающихся в КНР, составили эксперты тамошнего подразделения американского агентства J.D. Power. Следом за Hongqi, которая официально вышла на рынок РФ в мае 2023-го, идут еще более привычные для россиян бренды. Годами продающиеся у нас Chery и Geely заняли вторую и третью позицию, их показатели составили 187 PP100 и 189 PP100 соответственно.

Также в пятерку лидеров американские аналитики включили GAC, появившийся у нас в 2019-м. Его показатель — 192 PP100. Замыкает топ-5 Tank (193 PP100), специализирующийся на внедорожниках. Он зашел в РФ в начале 2023-го.

У совсем свежего для нас Lynk & Co, дебютировавшего в России буквально месяц назад — 197 PP100 и шестая позиция в Китае по надежности. В 2023 машины этой компании набрали на 16 штрафных баллов меньше, что позволило им занять вторую позицию.

В середнячки эксперты записали автомобили китайского производства с результатом 207 PP100. Ниже среднего уровня оказались Haval, Changan, Jetour, а также MG, Bestune и Forthing. К аутсайдерам причислены Venucia и Dongfeng Aeolus. Отметим, что названия всех этих автопроизводителей также привычны уху российского покупателя.

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал пять самых надежных китайских седанов с пробегом.