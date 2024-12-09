Вторичный авторынок превращается в свалку. И не только благодаря авто из КНР

Эксперты считают, что вторичный авторынок России через несколько лет превратится в сплошное сборище автохлама. И вину за это они возлагают на китайские атомобили — дескать, слишком уж они ненадежны и очень уж подвержены коррозии. Портал «АвтоВзгляд» в принципе согласен с такой точкой зрения, однако считает, что ограничивать круг виновных одними лишь «поднебесными» транспортными средствами не совсем верно.

Поскольку авто из КНР массово появились в России сравнительно недавно, всего год с небольшим назад, достоверных данных для оценки их износостойкости и коррозийной устойчивости пока еще нет. Поэтому все прогнозы касательно существования и функционирования «китайцев» в нашей стране базируются на двух виртуальных китах — непоколебимой уверенности экспертов в низком качестве любой продукции наших новых восточных партнеров и слухах, которыми земля полнится.

«СЛЫШАЛ» И «ДУМАЮ»

Типичный образец господствующего ныне экспертного мнения можно найти без труда. Вот, к примеру, взять хотя бы такой — из NGS.ru: «Уже от многих людей слышал, что китайцы через год начинают гнить и ржаветь. Я думаю, что они будут стареть и дешеветь сравнительно быстрее, чем другие автомобили».

К сожалению, «слышал» и «думаю» — это на сегодняшний день объективно единственные инструменты познания автореальности, ибо никаких статистических и аналитических выкладок на этот счет не имеется.

Фото globallookpress.com

Впрочем, не все эксперты столь нелояльны к продукции дружественного автопрома. Кто-то отводит им несколько более длительный срок жизни — лет эдак до пяти. Мало кто будет спорить с тем, что производители из Поднебесной вполне заслужили такое уничижительное отношение к себе тем, что долгое время пренебрегали кое-какими элементарными требованиями, предъявляемыми к современным автомобилям — что поделаешь, болезнь роста.

Вполне справедливо пиная китайцев за всевозможные огрехи и недоработки в части конструктива и сборки, рьяные критики забывают о крайне печальной тенденции, которая явственно прослеживается в мировом автопроме в целом. Качество, господа-товарищи, ушло в небытие.

И настоящее немецкое, и настоящее японское, и недавно образовавшееся корейское, и далекое американское. А мы сейчас живем лишь воспоминаниями о нем, настырно перенося реалии 90-х годов прошлого века на современные нам одноразовые поделки когда-то великих брендов.

С ВМЕНЯЕМОСТЬЮ ВСЕ ХУЖЕ

Однако не только китайские автомобили помогут российскому авторынку превратиться в «кладбище динозавров». Внесут свою лепту также европейские и японские машины. Так, по данным Министерства финансов Японии в октябре экспорт подержанных машин в Россию увеличился на 45,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И если кто-то думает, что из Страны восходящего солнца нам альтруистически везут «праворукое новье» по бросовым ценам, то он сильно ошибается.

Фото globallookpress.com

Огромное количество «европеек» и «кореек», пока еще бойко снующих по отечественным дорогам, также вселяет мало оптимизма, ибо сновать ему тут предстоит долго. Эта детерминированность ярко выявит то самое падение качества, о котором говорилось выше.

Пока цены оставались хотя бы относительно вменяемыми, раз в три-пять лет машины было принято менять на новые, что вливало «свежую кровь» в отечественный автопарк и весьма успешно маскировало конструктивную деградацию моделей.

Поскольку с вменяемостью цен год от года становилось все хуже, парк ощутимо старел. Если средний возраст легковушек летом 2020-го, согласно данным агентства «Автостат», составлял 13,6 года, то к январю 2023-го он вырос до 14,7 года. 69,2% легковых автомобилей в России на начало 2024 года — старше 10 лет.

НЕ ПО СЕМЬ РУБЛЕЙ ВЕДРО

Если по сроку, за который новенький китайский автомобиль (да и не только китайский) превратится в ржавое корыто, наблюдается некоторый разброс мнений, то по поводу самой насущной проблемы современности у отраслевых аналитиков никаких разногласий нет.

Фото globallookpress.com

«Китайцы» будут не только стремительно рассыпаться, но и столь же стремительно дешеветь. Эта успокоительная мантра повторяется по любому мало-мальски подходящему поводу. Ибо именно ее ждут как манну небесную наши водители, пребывающие в постоянном шоке от ценников на предметы первой, как им кажется, необходимости.

Очень не хочется в очередной раз разочаровывать страждущих, но придется напомнить: дешеветь ничто и никогда не будет. Таков непреложный закон экономической истории. И прайсы на китайские подержанные автомобили, естественно, будет ниже, чем на новые, однако достаточно внушительными, не по семь рублей ведро.