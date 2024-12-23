Раскрыты официальные характеристики кроссовера KGM Torres для России

Кроссовер Torres стал первой моделью, созданной в стилистике обновленного бренда KGM, который мы раньше знали как Ssang Yong. Новинка задает новое направление в дизайне, создатели автомобиля вдохновлялись образами дикой природы. Производство налажено в Южной Корее. KGM Torres выйдет на российский рынок в трех комплектациях, покупателям обещают пятилетнюю поддержку. Кузов может быть окрашен в один из шести цветов, вариантов интерьера — два.

Его начнут продавать у нас в начале 2025 года

В движение новый KGM Torres приводит 164-сильный турбомотор объемом 1,5 л. Переключением передач заведует 6-диапазонный «автомат». Начальное исполнение City будет переднеприводным, среднее Dream может быть оборудовано системами и 2WD, и 4WD, а топовые версии ICON поставляются только с полным приводом.

В топе кроссовер получил восемь «эйрбегов», водителю помогают интеллектуальные системы. В том числе автономного экстренного торможения, удержания в полосе и управления дальним светом.

Диагонали цифровой приборной панели и русифицированного мультимедийного комплекса составляют по 12,3 дюйма. Последний поддерживает Google Android Auto и Apple CarPlay, доступна беспроводная зарядка. Кожаные сиденья снабжены электрорегулировками и вентиляцией. Кстати, они греются как спереди, так и сзади. То же самое касается руля и боковых зеркал.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал о технической начинке кроссовера KGM Korando.