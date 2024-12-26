Стало известно, сколько китайских автомобилей есть на складах у дилеров

«Поднебесные» автоконцерны не смогли предсказать снижение интереса россиян к своей продукции из-за выросшей ставки ЦБ и грядущего повышения утильсбора. Как раз перед этим склады дилеров в России под завязку затоварили китайскими машинами, которых теперь хватит до следующей весны. По мнению экспертов, стоки удастся распродать не раньше апреля 2025-го.

Как бы то ни было, избыток китайских машин на российских складах не гарантирует значительного дисконта. По данным экспертов газеты «Коммерсантъ», стоки «поднебесных» брендов сейчас составляют минимум 200-250 тыс. авто, к концу года они имеют все шансы увеличиться до 360 тыс. без учета параллельного импорта. Это даже больше, чем прошлогодний переизбыток. Тогда речь шла о 175 тыс. машин.

Вопреки рекордным годовым продажам «китайцев» за первые два месяца осени, на нашем авторынке не удалось реализовать все дилерские запасы. На фоне охлаждения рынка они продолжили расти в ноябре и декабре. Учитывая все логистические сложности, большой объем поставок мгновенно не сократится.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, почему в 2025 году Россию покинет ряд китайских автостроителей. Но это вовсе не означает тотального исхода концернов, успевших за пару лет занять 60% нашего рынка.