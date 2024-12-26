Прости, прощай: почему в 2025 году Россию покинет ряд китайских автостроителей

Отдельные автомобильные бренды из КНР могут в следующем году уйти из России или, по крайней мере, резко сократить свое присутствие у нас. Но это вовсе не означает тотального исхода из РФ китайских концернов, успевших за пару лет занять 60% нашего рынка.

Итак, в последнее время автоэксперты все чаще говорят о желании некоторых автобрендов из Китая покинуть Россию. В частности, «Известия» указали на сокращение числа дилеров, предлагающих машины марок Skywell и Kaiyi. А «Российская газета» даже решила проверить, планирует ли свернуть работу на нашем рынке бренд Livan. Китайская сторона наличие таких намерений опровергла, но признала, что «продажи сейчас не велики». И не уточнила, сохранит ли свое присутствие в прежних масштабах.

Отсюда — подозрения, что отдельные бренды из Поднебесной действительно станут в гораздо меньшей степени представлены на российском рынке. Особенно после того, как 1 октября в стране был резко — на 70-85% — повышен утилизационный сбор, что сразу стало дополнительным бременем для автомобильного импорта. А уже буквально на днях, 1 января, «утиль» увеличат снова, еще на 10-20%, и в дальнейшем на эту величину он будет индексироваться каждое 1 января нового года вплоть до 2030-го.

Но что, если китайцы начнут не частично, а массово покидать Россию? Может, наш рынок вообще слишком малый для них кусок, особенно учитывая политическую и финансовую составляющую процесса?

Фото globallookpress.com

— Об этом речи все-таки нет, — уверен глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов. — Российский рынок — по-прежнему самый перспективный для китайского автопрома, и компании из КНР до последнего будут бороться за наших потребителей. Это намерение подкрепляется, в том числе, опасениями наших восточных партнеров, что антироссийские санкции в конечном итоге будут сняты, и к нам попытаются вернуться западные бренды.

Поэтому уже занятая «чайнакарами» рыночная доля в более чем 60% - это очень ценное для них конкурентное преимущество. Но слухи о возможном уходе некоторых наименее конкурентоспособных брендов имеют под собой почву. Они могут потерять экономический смысл работы в России при нынешних уровнях утильсбора и ключевой ставки. Для таких марок также особенно чувствительны риски вторичных санкций, — резюмирует наш эксперт.

Что ж, российский рынок мало что потеряет от ухода нескольких «поднебесных» автостроителй. Тем более — от частичного сокращения их присутствия. А вот западные концерны, которые ушли раньше под давлением агрессивной политики недружественных стран, явно совершили большую ошибку. В результате этого недальновидного шага большая доля нашего рынка стала легкой добычей бурно развивающегося автопрома КНР. «Чайнакары» освоили освободившуюся нишу буквально за пару лет.

Фото globallookpress.com

Однако на фоне этой взрывной экспансии все яснее становится, что отдельные бренды из КНР просто не способны обеспечить в России надежную поддержку своих авто. Особую озабоченность стало вызывать в этой связи отсутствие гарантий поставок необходимых запчастей для тех или иных моделей в приемлемые для потребителей сроки. А обилие напичканных самым передовым функционалом, но запредельно дорогих авто усилило скепсис.

И простым российским потребителям остается рассчитывать только на то, что сложности, возникшие у зарубежных автоконцернов на нашем рынке, сыграют своего рода очистительную роль. И в итоге на отечественном рынке останутся только самые надежные и ответственные бренды.