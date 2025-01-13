KGM раскрыла первые подробности о кроссовере Tivoli для России

До России скоро должен добраться новый субкомпактный кроссовер Tivoli, который будут предлагать клиентам с шильдиком KGM — преемника SsangYong. Паркетник назван в честь итальянского города Тиволи, расположенного по соседству с Римом. Новинку выпускают в Южной Корее, для россиян на нее предусмотрена пятилетняя гарантия.

Его начнут продавать у нас в начале этого года

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», KGM Tivoli для российского рынка получит такой же 163-сильный турбированный двигатель объемом 1,5 л, как и у старших братьев. Переключением передач заведует 6-ступенчатый «автомат» от Aisin.

Заявленный расход топлива составляет 7 л на сотню километров пробега в смешанном цикле. Дорожный просвет достигает 178 мм, чего вполне должно хватать для езды на «корейце» в наших условиях и зимой, и летом. Но не стоит забывать, что он позиционируется как городской SUV. И привод у него только передний.

KGM Tivoli предложат в трех комплектациях — City, Dream и Icon. В список оснащения производитель включил головную LED-оптику и противотуманные фонари с лампами такого же типа. Зеркала имеют электропривод и обогреваются, как руль и передний ряд сидений. В салоне водителя и пассажиров порадуют климат-контроль и русифицированная «мультимедийка».

На борту «Тиволи» установлены семь электронных водительских ассистентов. Среди них числятся ESP, помощники при экстренном торможении, спуске и подъеме. Подушек безопасности — шесть, парктроники расположены спереди и сзади.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что SsangYong вернулся в Россию не только с четырьмя моделями, но и с программой локализации. А более подробно — в эксклюзивном интервью с генеральным директором компании «РЭКС Моторс», которая является дистрибьютором бренда.