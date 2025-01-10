Наши в городе: тест-драйв отечественного кроссовера XCITE X-Cross 7

Все пороки «зановорожденного» кроссовера заключаются в отсутствии у него явных недостатков — именно такое впечатление складывается после двухнедельного знакомства и 2000 пройденных километров в компании с XCITE X-Cross 7.

И давайте сейчас не будем крепко спорить про харизму автомобилей — она, к сожалению, осталась в далеком прошлом. Сегодня подавляющему большинству потребителей стало банально неинтересно управлять машиной — им более актуальны не ущербный дизайн, комфортный и удобный интерьер, CarPlay на центральном мониторе, беспроводная зарядка для телефона и прочие электронные «фишки и примочки».

А вот эти все «большие крены в поворотах на скорости за 100 км/ч» и «остроту рулевого колеса» просьба оставить ничтожному проценту (в пределах статистической погрешности) начинающих гонщиков. В том же самом месте, где осталась вышеупомянутая харизма. Тем более, в свете последних «тектонических сдвигов», когда российский рынок покинули именитые европейские и прочие автопроизводители, можно утверждать, что китайские партнеры практически целиком и полностью оккупировали нашу «автомобильную поляну».

Вот и бывшая ниссановская площадка под Питером, дабы долго не простаивать «в холостую», в партнерстве с популярным «поднебесным» брендом создала новый бренд XCITE. И именно на производственных мощностях ООО «Автозавод Санкт-Петербург» проходит крупноузловая сборка кроссоверов из машинокомплектов, поставляемых иностранным партнером. Дополнительно тут делают, учитывая российские реалии, антикоррозийную обработку.

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И в принципе, никто особо и не скрывает, что донором X-Cross 7 является неплохо зарекомендовавшая себя у нас модель, которую вы и так наверняка узнали. Следовательно, если говорить о дизайне экстерьера, то здесь все в веяниях текущего времени — стильно, спокойно и без излишней агрессии и пижонства.

Одним словом, семейственность и преемственность в самом положительном смысле этого слова. Отдельно хочется отметить глубокий синий цвет — мнение, конечно, строго идеологическое, но в данном случае авто выглядит очень нарядно. Шика добавляют не только 18 «колеса», но и LED-оптика, которая светит просто отлично — на трассе можно ехать и без «дальнего» света.

При этом в долгой поездке совершенно не устаешь — найти удобную посадку удается практически сразу. Правда, высокорослым «рулевым» может слегка не хватать вылета руля по длинне. По крайней мере, мне при 185 см хочется «пододвинуть» штурвал к себе чуть ближе. Но можно ли это считать явным недостатком? Тем более, что комфорта добавляют качественные материалы отделки интерьера, «мягкий» пластик в нужных тактильных местах и общая эргономика интерьера.

Фото портала АвтоВзгляд.

За «теплоту» в салоне отвечает двухзонный климат-контроль, управление которого выведено в отдельный блок. И вот здесь стоит «отпустить колкость» — господа дизайнеры и инженеры, убирайте к чертям все эти сенсоры — пользоваться ими совершенно неудобно!

Мало того, что для настройки приходится отвлекаться от дороги, так даже при малейшем случайном «задевании» виртуальных кнопок, например, проводом от зарядки, они срабатывают, изменяя «атмосферу» на совершенно непредсказуемую. Ну куда это годится?

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Зато XCITE X-Cross 7 может похвастать полным набором необходимых в наших суровых условиях «теплых» опций: здесь не только подогрев лобового стекла и руля, но и заднего ряда сидений, что встречается не так уж и часто в данном классе. Единственное, что слегка омрачает уют, так это только то, что греется исключительно «сидушка» — спинки сидений остаются неприятно холодными.

Хотя нельзя сказать, что китайцы «не умеют в user-friendly» — к примеру, шторка панорамной крыши автоматически закрывается при блокировании машины, что способствует защите от «выгорания» салона в солнечную погоду. Вроде как бы и мелочь, но именно такие «фишечки» говорят о продуманности — не все «мастодонты» могут этим похвастать.

Но как, впрочем, практически всегда, присутствуют и небольшие «баги». При всем удобстве багажника с «электрокнопкой» объемом 475 литров (при сложенных спинка — «полтора куба»), нет не то чтобы креплений для сетки, но и банальных крючков — при «активном» возвращении из гастронома придется собирать разлетевшиеся покупки по всему пространству. Жена точно рада не будет.

Зато «семья в целом» останется довольной. Помимо вполне просторного второго ряда с креплениями IsoFix, спокойствия добавляет связка турбированной «полторашки» в 147 л.с. и вариатора с девятью «виртуальными» ступенями. Не знаю уж от чего, но этот дуэт — точно не любимец наших водителей. Хотя справедливости ради стоит отметить, что «прообраз» нашего X-Cross 7 годами работает в такси и глобальных негативных замечаний в его сторону зафиксировано не было.

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При этом наладить конструктивный диалог с автомобилем получается без явных проблем — внятные реакции педали газа и тормоза, предсказуемое «общение» с рулем, оснащенным электроусилителем, достойный дорожный просвет в 190 мм, камеры кругового обзора с динамической разметкой... В общем, полный опцион для комфортного времяпрепровождения за рабочим местом.

Хотя «обмен приятными пошлостями» иной раз переходит в режим монолога, когда дело касается круиз-контроля. Проявляется это в «игре» вариатора, когда он решает действовать самостоятельно, и выражается подобное поведение при езде по изменчивому рельефу. Например, проходя «платник» с установленном на руле лимитом в 120 км/ч, АКП начинает «путаться» в показаниях,

Вроде в гору набирает обороты, достигает необходимой скорости, а потом, решив, что этого достаточно, «переключается» на повышенную передачу, сбрасывая обороты. И тут скорость падает до 118-119 км/ч (не забываем, что мы едем в гору). Затем автомобиль снова набирает обороты. И вот такой режим превращает вождение в, извините за тавтологию, американские горки, заставляя самостоятельно включаться в процесс, возвращая контроль над педалью газа и «в ножную» поддерживая необходимые обороты. Кажется, нужно что-то поправить в этой филармонии... Что же касается расхода топлива, то во время теста он составил 9 литров на сотню. Но не стоит забывать, что 75% пробега были в трассовом режиме.

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При этом в остальных аспектах XCITE X-Cross 7 ведет себя чисто по-семейному: независимая подвеска вполне всеядна и позволяет уверенно двигаться даже вне асфальтового покрытия, не вытряхивая из пассажиров остатки новогоднего оливье.

Но не стоит забывать, что здесь исключительно передний привод, и забираться далеко от трактора нет никакой ни возможности, ни необходимости — кроссовер исключительно для города и близлежащих «цивилизаций».

В целом, XCITE X-Cross 7 — неплохой сбалансированный выбор для тех, кому нужен относительно доступный (по современны меркам, конечно же), стильный и функциональный кроссовер. Обладая всеми необходимыми функциями и характеристиками для комфортного и безопасного вождения, современный дизайн и неплохое оснащение делают его одним из привлекательных вариантов в своем классе, чья стоимость начинается от 2 199 000 ₽.

И можно поспорить о расхожем мнении, что китайцы делают машины хуже европейцев. Скорее наоборот — это недружественный автопром разучился и деградировал, а наши восточные товарищи лишь умело и вовремя воспользовались моментом.