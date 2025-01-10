Только «китай»: смогут ли автостроители КНР захватить наш рынок полностью

Продажи новых китайских автомобилей в России в 2024-ом году заметно выросли, почти до 60%, хотя и результат года предыдущего был впечатляющим. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, каких пределов способен достичь автопром КНР на нашем рынке и какова вероятность, что доля авто made in China в общих российских продажах оставит не у дел отечественных автостроителей.

Напомним, что по итогам 2023 года доля китайских машин в общем объеме российских продаж немного превысила 50%, что в сравнении с 2022-ым стало мощным ростом. То есть в ушедшем 2024-ом темпы китайской экспансии несколько снизились. Но при этом общая стоимость ввезенных в нашу страну китайских легковушек, согласно данным Новгородского государственного университета, в январе-ноябре 2024-го выросла почти на 29%, до 13,8 млрд. долларов.

«Причем некоторые модели этих марок стали копиями ушедших европейских брендов и начали активно конкурировать с ними», — подчеркнули авторы исследования. Иными словами, тенденция к полному захвату нашего рынка «чайнакарами» налицо, пусть темпы этого процесса и замедлились

— Когда речь идет про китайские авто на нашем рынке, я всегда говорю: вариативности у нас нет, — скептичен вице-президент «Национального автомобильного союза (НАС)» Ян Хайцеэр. — И количество чайнакаров на душу населения в России, на мой взгляд, будет расти.

Эксперт поясняет: российский автопром сегодня, к сожалению, не является той альтернативой, которая могла бы бросить вызов «поднебесным» конкурентам, чтобы остановить их экспансию. И сейчас, когда доля продаж новых авто из КНР выросла до 60%, можно, по мнению собеседника портала «АвтоВзгляд», допустить, что она продолжит повышаться и достигнет примерно 70%. Что потом — другой вопрос, замечает г-н Хайцеэр.

Фото globallookpress.com

Но перспектив резкого увеличения отечественного производства в этом секторе промышленности, по его оценке, к сожалению, нет. Причем следует учесть, что многие собираемые сейчас на отечественных мощностях модели представляют собой китайские машинокомплекты. Также эксперт обращает внимание на тот факт, что власти КНР активно стимулируют экспорт конечной продукции, распространяют на эти изделия всевозможные льготы.

Что же может помешать в таких условиях дальнейшей китайской экспансии? Только упрямство россиян: если мы все «упремся» и дружно пересядем на LADA, считает Хайцеэр. Впрочем, для некоторых потребителей такая позиция — это не шутка. Надо признать: модельные ряды отечественных автозаводов доступнее в плане запчастей, тогда как в случае с некоторыми «китайцами» задача по обеспечению комплектующими превращается в неразрешимую проблему.

В противостоянии продукции автопрома КНР и России есть, впрочем, и одна большая интрига, замечает собеседник портала «АвтоВзгляд». Не секрет, что массовый приток на наш рынок современных высококачественных китайских машин — это явление буквально последней пары лет. И по-прежнему нет полной ясности, как они проявят себя в дальнейшем.

Но если по истечении стандартных гарантийных периодов (в большинстве случаев — пятилетних) выяснится, что эти авто сравнительно надежны, и при этом будут урегулированы проблемы с поставкой запчастей для всех предлагаемых моделей, то отечественным машинам в их конкуренции придется еще сложнее, уверен эксперт.

Фото globallookpress.com

Давайте смотреть правде в глаза. Конечно, китайские авто не смогут заполонить все и вся на нашем рынке. Хотя бы потому, что российские власти не позволят при каких угодно добрососедских отношениях с Пекином задушить наш автопром. Кроме того, проблема запчастей из КНР, как справедливо заметил эксперт, в самом деле пока не разрешена в полной мере. Да и как покажут себя «китайцы» на вторичном рынке через шесть-семь лет — большой вопрос.

Но ясно одно: китайская экспансия на российском авторынке продолжается. Темпы ее снизились только за счет эффекта низкой базы 2022 года, и прогноз, согласно которому доля машин из КНР может вырасти до 70%, выглядит вполне реалистично. Насколько в этой ситуации проиграет российский автопром, можно приблизительно предположить.

В какой мере мог бы выиграть наш потребитель, ответить гораздо сложнее. Во многом это будет зависеть от технологической поддержки «чайнакаров» и от льготных условий их покупки, которые предоставляет китайская сторона. Ну, и от достижений, которыми сможет (или не сможет) похвастать российский автопром.