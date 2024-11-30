Как китайские производители меняют ландшафт российского авторынка

В 2024 году китайские автомобильные бренды укрепляют свои позиции на российском рынке, заполняя ниши, оставленные западными производителями. Благодаря активной локализации, современным технологиям и доступным сервисам они не только стабилизируют рынок, но и способствуют развитию отрасли. Каков же реальный масштаб их присутствия в нашей стране, и что это означает для российского автопрома?

После ухода европейских автопроизводителей на российском рынке появились китайские компании, которые эффективно заняли освободившуюся нишу. Однако их доля остается умеренной: по состоянию на середину 2024 года в России зарегистрировано менее 2 миллионов автомобилей «поднебесных» брендов — всего 4% от общего числа машин. Прогнозируемый рост до 6-7% соизмерим с прежними показателями американских и французских марок, что говорит об органичном развитии рынка.

СТАБИЛИЗАЦИЯ РЫНКА И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Рост числа китайских автомобилей вызвал увеличение спроса на запчасти. Так, продажи комплектующих для Exeed выросли в 10 раз, для Haval — на 93%, для Chery — на 78%. Этот рост отражает не проблемы рынка, а его адаптацию: запчасти становятся доступнее, а ремонт автомобилей — быстрее, что позитивно сказывается на потребительском опыте.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ

Китайские бренды активно локализуют производство в России, что становится важным шагом в развитии трудовой и производственной экспертизы. На заводе Great Wall в Тульской области выпускаются модели Haval, а «Автотор» в Калининграде производит автомобили Kaiyi, BAIC и другие. Локализация начинается с крупноузловой сборки и постепенно переходит к глубокому использованию российских материалов, включая металл, пластик и электронику.

Фото globallookpress.com

В результате этого процесса появляются новые рабочие места, обучаются специалисты, снижается зависимость от импорта. Перенимая опыт локализации китайских автомобилей, российская промышленность укрепляет свои позиции как значимый игрок на рынке.

ТЕХНОЛОГИИ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Китайские автопроизводители делают ставку на инновации. Современные модели оснащены интеллектуальными системами управления, комплексами камер, передовыми мультимедиа и системами активной безопасности. Эти технологии становятся стандартом даже в базовых комплектациях, что позволяет китайским автомобилям конкурировать с ведущими мировыми брендами.

Отличительной чертой китайского подхода является готовность делиться знаниями. Однако получение доступа к ним зачастую представляет собой сложную задачу, так как российским компаниям нужно договариваться непосредственно с поставщиками.

Так, локализация в России проходит с учетом передачи знаний, что создает базу для долгосрочного сотрудничества и дальнейшее поле для переговоров. Ранее такие технологии были доступны только в премиальном сегменте, но теперь они постепенно становятся более массовыми и в среднем ценовом диапазоне.

Фото globallookpress.com

ТЕЛЕМАТИКА И НЕЗАВИСИМОСТЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Локализация автомобильных компонентов, в том числе телематического оборудования, является двигателем для развития российского автопрома. Система «ЭРА-ГЛОНАСС», обязательная для новых автомобилей, установлена только на 25% машин. Это подчеркивает необходимость дальнейшего развития национальных решений, которые обеспечат независимость от внешних поставок и защиту данных пользователей.

Компания «Три Точки» активно развивает локализацию программного обеспечения для всех систем ключевых узлов автомобилей. Производство основных компонентов уже налажено, но для дальнейшего роста необходима государственная поддержка и стимулирование локализации программного обеспечения. Такие шаги укрепляют рынок и повышают доверие потребителей к технологиям.

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА: ПАРТНЕРСТВО И ИННОВАЦИИ

Сотрудничество с китайскими брендами стало катализатором роста российского автопрома. Локализация производства, внедрение технологий и развитие телематики формируют прочную основу для дальнейшего прогресса. Китайские партнеры не только наполняют рынок автомобилями, но и создают условия для укрепления конкурентоспособности российских компаний. Сейчас на рынке преобладают китайские автокомпоненты и не везде есть российские аналоги.

Даже в тех случаях, когда аналоги существуют и по своим характеристикам не уступают импортным, может потребоваться дополнительная интеграция с автопроизводителями для обеспечения полной функциональности.

Фото globallookpress.com

Существуют также блоки управления двигателями, блоки управления подушками безопасности, и это тоже требует локализации. В этом контексте важно отметить, что в России имеются собственные разработки, включая электронные блоки управления двигателями и другие автокомпоненты, над которыми группа компаний «Три Точки» активно работает.

Будущее отрасли — в интеграции инноваций, развитии локальных решений и долгосрочных партнерских стратегий. Такой подход позволяет российскому автопрому не только стабилизироваться, но и выйти на новый уровень, оставаясь важным игроком на международной арене.