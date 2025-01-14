C начала 2025 года новые автомобили в России подорожали на 1,5-5%

Наступивший год для отечественного авторынка ожидаемо начался с переписывания прайсов. Это коснулось и российских LADA, и машин китайских брендов. В основном ценники поползли вверх из-за волатильности курса и очередного этапа увеличения ставок утильсбора. За первые шесть месяцев 2025-го рост цен на новые машины может достичь планки в 10%.

Как сообщает «Коммерсантъ», с января стоимость легковушек на первичке выросла на 1,5-5% по ряду моделей. Такие цифры изданию удалось узнать в ходе опроса, проведенного среди аналитиков и представителей дилерского сообщества. Утильсбор продолжает постепенно переходить в ценник машины — это можно назвать главным поводом для его повышения. В то же время в автосалонах по-прежнему отменяют всевозможный дисконт и привлекательные для покупателя акции.

Ощутимее всего растут цены на автомобили брендов, которые не озаботились своевременным затовариваем складов в конце 2024 года. В результате сильнее чувствуется рост себестоимости новых поставок. А дилеры, обеспечившие себе запас машина на 4-5 месяцев вперед, менять прайсы не торопятся. Уточняется, что в первую очередь растет стоимость самых популярных авто в нашей стране.

Ранее портал «АвтоВзгляд» перечислил самые дорогие новые машины в России.