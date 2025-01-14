Новый Chery Tiggo 8 впервые «засветился» в России

Chery Tiggo 8 попал в объектив папарацци в Москве. «Китайца» заметили на одной из столичных парковок. Вероятно, в нашу страну привезли экземпляр для сертификации и более плотного знакомства с местными дилерами. Впоследствии новинка может пополнить модельный ряд бренда в качестве отдельной модели или заменить уже представленный у нас Tiggo 8 Pro Max.

Шпионский снимок нового Chery Tiggo 8 в России опубликовал ресурс «Китайские автомобили». Коллеги сообщают, что расположенные на кузове буквы AWD говорят не только о наличии подключаемого полного привода, но и позволяют предложить, что находится под капотом. Возможно, там установлен 254-сильный турбомотор объемом 2,0 л, выдающий 390 Нм. Впрочем, для нашего рынка двигатель явно «придушат». Не исключено, что новинку приводит в движение 197-сильный 1,6-литровый агрегат. В первом случае передачи переключает 8-диапазонный «автомат», во втором — «семиступенчатый» робот.

Паркетник дебютировал на мотор-шоу в столице Поднебесной в прошлом году, уже тогда было известно, что он появится на российском рынке. На родине Tiggo 8 продается с приставкой Plus. В пересчете на рубли его стоимость составляет 1,5-2,2 млн.

Длина Tiggo 8 достигает 4715 мм, ширина и высота — 1860 и 1745 мм соответственно. Колесная база — 2710 мм. В Китае доступны версии автомобиля на пять и семь посадочных мест.

В салоне расположены 10,25-дюймовая приборная панель и 15,6-дюймовый мультимедийный комплекс. Селектор коробки передач находится на руле. В целом новый Chery Tiggo 8 по интерьеру напоминает Tiggo 9, который мы недавно протестировали. Портал «АвтоВзгляд» разбирался, действительно ли это флагман или просто большой кроссовер.