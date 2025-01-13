Действительно флагман или просто большой кроссовер: тест-драйв Chery Tiggo 9

Chery Tiggo 9 представили на Пекинском автосалоне весной 2024-го, а под конец того же года этот автомобиль добрался до России. Модель построена на платформе T2X, которая используется также для Exeed RX и Jaecoo J8. В Китае она известна как Tiggo 8L и сильно отличается от того же J8 (в КНР — Tiggo 9) — как по конструкции, так и по оснащению. Что же касается «российской» линейки Chery, то дебютант превосходит другие машины этого бренда по габаритам и позиционируется как новый флагман. Но в самом ли деле им является?

Chery Tiggo 9 имеет характерный для бренда дизайн, но в отличие от компактных моделей выглядит более солидно. Крупная решетка радиатора, узкие светодиодные фары и четкие линии кузова — всё это придаёт автомобилю современный и сдержанный вид.

Кроссовер спроектирован с учётом принципа «золотого сечения», что особенно заметно в пропорциях кузова и расположении элементов. Спереди выделяются необычные тройные «скобки» дневных ходовых огней, которые, по мнению китайцев, напоминают оскал тигра. Однако они не всегда активны: их свет зависит от работы наружного освещения.

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Также стоит отметить выдвижные ручки дверей — их электропривод был усилен специально для России, чтобы они лучше сопротивлялись обледенению. Колёсные диски диаметром 20 дюймов с необычным рисунком — это, пожалуй, самый яркий элемент дизайна. Tiggo 9 выглядит так, что, если и привлекает внимание, то не потому, что пытается, а потому что он просто хорошо сбалансирован.

Салон Chery Tiggo 9 разработан с акцентом на комфорт водителя и пассажиров. Передние кресла мягкие, отделаны приятной на ощупь натуральной кожей. На первом ряду предусмотрена вентиляция, массаж и подогрев — всё работает без нареканий. Подушка сиденья достаточно длинная, чтобы обеспечить поддержку для ног на длительных расстояниях. Однако хотелось бы большего диапазона регулировки руля по вылету — приходится подвигаться к «баранке» ближе, чем хотелось бы.

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На среднем ряду комфортно разместятся трое некрупных пассажиров. Правда, в кроссовере длиной 4,8 метра высоким людям может не хватить места для ног из-за пухлых спинок передних кресел. Сиденья второго ряда регулируются электроприводом в нескольких направлениях, в наличии отдельный блок климат-контроля, пара USB-портов и дефлекторы вентиляции.

Третий ряд, к сожалению, не может похвастать пространством. Места будет мало не только взрослым, но и подросткам. Правое сиденье второго ряда складывается медленно, создавая дискомфорт при необходимости быстро впустить пассажиров на «галёрку». Чтобы выдержать поездку на заднем ряду, придётся сильно ограничить комфорт пассажиров среднего.

Что касается багажника, то в семиместной конфигурации его объём составляет всего 200 литров. Поместить водительский набор или бутылку с омывающей жидкостью некуда. При сложенных спинках третьего ряда грузовой отсек вместительный и глубокий. А если опустить и следующие, то есть второго (это можно сделать электроприводом прямо из багажника), то получается практически ровный пол.

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В плане удобства всё достаточно скромно: есть подсветка, петли для крепления багажа и крючки для пакетов. Под полом находится только домкрат и сабвуфер, а запасное колесо закреплено снизу кузова.

На центральной консоли Tiggo 9 находится 15,6-дюймовый сенсорный экран, который управляет мультимедийной системой, навигацией и настройками автомобиля. Всё работает на чипе Snapdragon 8155, и это уже не просто маркетинговая фишка — система реально быстрая, и это заметно. 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ на жёстком диске хватает с запасом. Система загружается за две секунды, и всё необходимое доступно без задержек.

Есть возможность подключения смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto (оба беспроводные), но если нужен только навигатор, можно обойтись и без мобильного устройства. Встроенный «штурман» работает на базе «Яндекса», а для прослушивания музыки или просмотра видео доступны сервисы VK.

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На экран завязаны практически все функции, включая климат-контроль, подогрев и вентиляцию кресел. Нельзя сказать, что это удобно и безопасно — попасть на ходу в мелкие пиктограммы на таком большом дисплее не всегда получается. Физических кнопок ровно четыре штуки. Одной из них стала «аварийка», что хоть немного упрощает управление. Проекционный дисплей в наличии, на него можно вывести подсказки навигационной системы, чтобы центральный освободить для чего-нибудь полезного, кроме анимированных обоев.

Tiggo 9 — один из первых автомобилей на российском рынке, который имеет возможность обновляться «по воздуху». Так, например, во время нашего теста машина сама «апгрейдила» ПО, и появилась новая тема оформления на панели приборов.

Управление коробкой передач на рулевой колонке оказалось удобным. К левому рычагу привыкаешь быстро, и оно не вызывает неудобств. На месте традиционного селектора на центральном тоннеле расположены два слота для телефонов, одно из которых оснащено мощной беспроводной зарядкой с функцией охлаждения. Это решение явно сделано с учётом потребностей водителя, который всегда может быстро «подпитать» устройство, не переживая за его перегрев.

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Chery Tiggo 9 укомплектован 2,0-литровым турбированным двигателем TGDI мощностью 249 л.с. с крутящим моментом 375 Нм. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой, которая переключает передачи плавно и практически незаметно. Общие впечатления от динамики не сильно зависят от выбранного режима: в «Экономичном» автомобиль чуть более вялый, а в «Спортивном» — отклик на педаль «газа» лишь немного более острый.

Внедорожные пресеты друг от друга практически не отличаются. С разбитой грунтовкой Tiggo 9 справляется уверенно, но на серьёзное бездорожье лучше не забираться — несмотря на заявленный дорожный просвет 200 мм, диски и бамперы окажутся в зоне риска.

При спокойной езде двигатель почти не слышно — он напомнит о себе лишь при резком нажатии на «газ». Причём звучание нельзя назвать особо приятным, но оно и не чрезмерно громкое. Как бы то ни было, все равно заметное — на фоне отлично заглушённых остальных шумов. Колёса в арках лишними звуками не досаждают, ветра на высоких скоростях тоже.

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В целом для крупного семейного кроссовера возможностей силового агрегата достаточно в повседневной эксплуатации. Обгоны на трассе даются без усилий, лишь иногда при необходимости резко ускориться автомобиль может задуматься на пару секунд. Зато потом, скинув несколько ступеней в коробке передач, уверенно «выпрыгнет» вперед.

Подвеска типична для сегмента: спереди — стойки McPherson, сзади — многорычажная схема. Адаптивных амортизаторов нет, хотя настроена система с прицелом на обеспечение плавного хода и уверенной управляемости. Подвеска старательно борется не только с неровностями родных дорог, но и с большими неподрессоренными массами огромных колёс.

Крены кузова в поворотах ощущаются не так сильно, как можно было бы ожидать. Автомобиль хорошо «проглатывает» мелкие и средние дорожные дефекты. Впрочем, если пересечь «лежачий полицейский» на высокой скорости, подвеска может выбрать ход отбоя и удариться в ограничители. И это непременно отразится в салоне, напомнив о необходимости притормаживать перед препятствиями.

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Для столь крупного автомобиля расход топлива вполне умеренный. На трассе, придерживаясь разрешённых скоростных режимов, можно уложиться примерно в 11 литров на 100 км. Но стоит учитывать, что каждые дополнительные 10 км/ч добавляют около одного литра к расходу. В зимнем городском цикле показатель колеблется в районе 14-15 литров, что не выглядит чрезмерным для массивного семиместного кроссовера.

А что с ценами у Tiggo 9? Без учёта акций и бонусов стоимость комплектаций Prime и Ultra составляет 4 750 000 и 5 050 000 рублей соответственно. Если же воспользоваться специальными программами, то можно снизить прайс на 600 000 рублей, что делает итоговую цену модели более привлекательной — от 4 150 000 до 4 450 000 рублей.

Chery Tiggo 9 — это серьёзная заявка бренда на место в сегменте крупных семейных кроссоверов. Автомобилю есть что предложить: мощный двигатель, плавный «автомат», полный привод, просторный салон и современные технологии. Конечно, идеально не всё — но так и не бывает. Третий ряд сидений тесноват, а управление через мультимедиа не всегда удобно. Да и цена — уже совсем другой уровень серьезных конкурентов. Тем не менее, если вам нужен большой, солидный и комфортабельный кроссовер, то Tiggo 9 определённо заслуживает внимания.