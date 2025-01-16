Первый пошел: «Рольф» отказывается от сотрудничества с компанией BAIC

Высокая ключевая ставка и постоянно растущий утилизационный сбор просто обязаны были запустить на российском автомобильном рынке структурные изменения, которые метко прозвали «естественным отбором». Компании, не готовые к стабильной и прогнозируемой деятельности, должны уйти. Объективно говоря, начало исхода китайских автопроизводителей из России ожидалось скорее по весне и ближе к лету, но ситуация, видимо, намного серьезнее, чем кажется. Похоже, что уже наметились первые кандидаты на скорый вылет, среди которых, в частности, компания BAIC, от сотрудничества с которой уже стали отказываться дилеры. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Десятки китайских автобрендов и суббрендов, наводнивших отечественный авторынок, ужиться и полноценно функционировать, конечно, не могли, это была реакция на санкции, которая однажды должна была утихнуть. И утихла в 2024 году.

Далее государство начало вводить регуляционные меры в лице «заградительной» ставки рефинансирования и такого же по своей сути утилизационного сбора, что в тандеме обязаны были привести и к «приземлению» китайских брендов в РФ, и к «прореживанию» рынка: всем желающим на столь скудной покупателем почве просто не уместиться.

Не успела еще окончательно осмыслиться и перевариться итоговая конференция Ассоциации европейского бизнеса, в рамках которой глава ее комитета автопроизводителей Алексей Калицев недвусмысленно намекнул на скорый исход некоторых китайских брендов с российского рынка, как появились «первые ласточки», сигнализирующие о начале процесса.

Фото производителя.

По данным портала «АвтоВзгляд», одна из крупнейших отечественных дилерских сетей — «Рольф» — приняла решение о расторжении дилерского контракта с BAIC. Пресс-служба автодилера подтвердила нам эту информацию. Напомним, что на конец 2024 году у BAIC в России было 7 моделей и 75 дилерских центров, которые смогли за 12 месяцев реализовать 10 680 автомобилей.

У «Рольфа» было всего два ДЦ, торгующих продукцией BAIC, однако отказ гиганта от бренда сигнализирует о посредственных перспективах автопроизводителя в России и скором начале массового отказа торговых точек от сотрудничества с ним по всей стране.

К сожалению, получить комментарий официальных представителей BAIC о сложившейся ситуации порталу «АвтоВзгляд» пока не удалось. Будем следить за развитием событий.