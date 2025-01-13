Пора домой: китайские автопроизводители готовятся бежать из России

Прошедшая конференция Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) обозначила крайне неприятные тренды 2025 года: высокая стоимость заемных средств в тандеме с постоянно растущим утильсбором сделает бизнес многих китайских брендов в России не прибыльным. Чем завершится подобная история для конечного потребителя, читай, простого автовладельца, уточнил портал «АвтоВзгляд».

Эксперты АЕБ подвели достаточно оптимистичные итоги 2024 года — рынок вырос в полтора раза и определили общие тренды на 2025 год. А вот они уже абсолютно безрадостные: стагнация, что началась еще в ноябре-декабре не только продолжится, но и наберет обороты. Начнут уходить производители, сокращаться модельные ряды, сжиматься дилерские сети.

Тенденция со временем обретет параметры снежного кома, который будет разгоняться и набирать объем. А под удар в итоге попадут все: первыми — дилеры, которым физически будет некуда деваться, только вешать замок на дверь, следом — представительства новоявленных китайских брендов, которые, лишившись продавцов, просто уйдут восвояси, а затем — российские водители. Следите за руками.

Сначала — вводные: высокая ставка рефинансирования фактически остановила продажи во всех сегментах. Кредит и лизинг — неподъемны, покупатель выбирает ожидание. А еще ведь есть «утиль», который в январе снова подрос, добавив по 100 000 рублей к цене каждого автомобиля из наиболее массового сегмента. Даже флитовые, то есть корпоративные, продажи, по словам Алексея Калицева, главы комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, стоят на стопе или работают в режиме «малой крови»: «железные парки» пролонгируют использование автомобилей, не торопясь переходить на китайский автопром.

Фото портала АвтоВзгляд.

В итоге, российский потребитель выбирает депозит, а не новый автомобиль, оставляя без работы и без дохода тех же дилеров. Так им и надо? Может быть, любви к купцу никто не испытывает, но дилеры, по свежеполученной информации, уже начали отказываться от контрактов с китайскими брендами, что автоматически ударит по самим дистрибуторам: нет продавцов — нет продаж.

Как поведет себя китайский бренд? Логика подскажет: самое время свести дебет с кредитом, провести прощальную вечеринку и отбыть с финальным отчетом на родину. Заработали — и ладушки. Только вот в России останутся «счастливчики», которые на гребне истерики умудрились приобрести себе и своему бизнесу «поднебесные» авто, обслуживание которых и вчера-то простым не было, а уж завтра с легкостью может превратиться в нерешаемую задачку: запчасти откуда взять?

А если авария — из пластилина крылья-фары слепим? Сейчас агония коснется лишь малой части автопроизводителей и автопродавцов, но со временем, как уже говорилось, ком наберет обороты, а под дилерский нож пойдут и более успешные в продажах представители автопрома КНР. Чьи машины раскупили в достаточных для бедствия объемах.

На вопрос о том, что может остановить столь фатальный исход, есть только один ответ: ставка рефинансирования. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», запаса прочности у многих дилерских сетей — до лета. Если позитивных изменений не произойдет — начнут закрываться. Следовательно, чем ближе к знойным месяцам и комарам — тем сильнее будет нарастать напряжение, тем выше стремление станет дилеров отказаться от «якоря» и, следовательно, шансы потребителя остаться без гарантийной и сервисной поддержки. А она любому автомобилю остро нужна. Особенно — китайскому.