KGM раскрыл подробности о рамном внедорожнике Rexton для России

Полноразмерный KGM Rexton для российского рынка оснащен 225-сильным турбомотором объемом 2,0 л, крутящий момент — 350 Нм. Переключением передач заведует 6-диапазонный «автомат» от Aisin. Кроме того, покупатели могут рассчитывать на полный привод с подключаемой понижающей передачей.

Для нашего рынка KGM Rexton будет доступен в двух комплектациях — Dream и Icon. Колесные диски могут быть 18-ти либо 20-дюймовыми. Бонус к плавности хода дает задняя пятирычажная подвеска. В салоне установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, тачскрин русифицированного мультимедийного комплекса получил аналогичную диагональ.

Руль греется, как и оба ряда сидений, передний — с вентиляцией. Багажный отсек вмещает 1051 литр, что больше стандартного объема, который получили многие одноклассники. Пятая дверь оборудована электроприводом.

За безопасность отвечают камеры кругового обзора, система курсовой устойчивости, плюс на борту имеется защита от опрокидываний. Кроме того, электроника поможет при старте на подъеме и спуске, предупредит о смене полосы движения и не только.

Кузов KGM Rexton может быть белым, черным, темно или светло-серым. Палитра цветов у салона поскромнее — его делают либо бежевым, либо антрацитовым черным.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что KGM раскрыла подробности о кроссовере Tivoli для России. Напомним, этот корейский бренд является преемником покинувшего нашу страну SsangYong.