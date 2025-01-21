Параллельный импорт автомобилей в Россию снизился на 20%

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, больше всего «параллельных» автомобилей в нашу страну завезли с шильдиком Geely. На долю китайской марки пришлось 13,7%. Две трети от общего количества составили кроссоверы Monjaro.
Следом за «Джили» идет Lixiang. Результаты этого бренда — 13,2%. Такой процент обусловлен не только интересом наших соотечественников, но и отсутствием официального представительства в России.
«Китайцам» наступает на пятки Toyota и парочка представителей «большой немецкой тройки» — Mercedes-Benz и BMW. Ближе к концу списка расположилась китайская Jetta. Она стала лидером по объему ввоза юрлицами. А замыкают топ-10 премиальный Zeekr из Поднебесной и хорошо известные в РФ Hyundai и Kia.
Эксперт утверждает, что около трети параллельного импорта составляют гибридные автомобили, электрокары — всего 7%. Машины с дизельными моторами еще меньше — 5%.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о массовых жалобах россиян на то, что их заставляют доплачивать за давно купленные у неофициалов авто.