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Россияне массово жалуются, что их заставляют доплачивать за давно купленные авто

За владельцами машин «гоняется» таможня

Жители нашей страны вынуждены раскошеливаться на таможенные пошлины, выставленные за давно приобретенные автомобили. Россиянам уже давненько предлагают приобрести различные иномарки с удивительно хорошим дисконтом у неофициалов. Например, при стоимости авто в 5 млн рублей скидка может составлять 1,5 млн. Но, как оказалось, подвох кроется в заниженном прайсе, из-за которого ввозные пошли становятся меньше.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Россияне массово жалуются, что их заставляют доплачивать за давно купленные авто

Как сообщает портал Quto.ru, на многие автомобили брокеры предоставляли таможенникам поддельный инвойс. То есть сопроводительный документ, являющийся основанием для оплаты услуг продавца покупателем. В этой бумаге указывали заниженную стоимость новой машины.

Таможенный сбор, пошлины и НДС начисляются в зависимости от таможенной стоимости. Но в нашей стране последняя не всегда является ценой из договора купли-продажи, инвойса или контракта. Для машин младше трех лет нужно оформлять отдельное заключение, но некоторые сотрудники таможни допускали ввоз авто в Россию только по инвойсу.

В итоге многие россияне с удовольствием покупали новые легковушки с дисконтом. Но мало кто знает, что отдел контроля после выпуска товаров проверяет информацию в течение трех лет. Таким образом, доначисление платежей может возникнуть в любой момент. В Сети появились сотни жалоб по таким поводам, но решить проблему не помогает в том числе и суд.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, почему в 2025 году купить новое авто станет практически невозможно.

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