Мы ждем перемен: для российского авторынка забрезжил свет в конце тоннеля

То, что 2025-ый станет для моторизованных россиян настоящим кошмаром, наши соотечественники поняли еще в конце года минувшего. Сперва это дал понять Банк России, неумолимо повышая и повышая ключевую ставку, чем, фактически, «закрыл» тему автокредитования. Затем последовало жесткое увеличение коэффициентов утилизационного сбора, окончательно обвалившее авторынок. А под самый новогодний бой курантов водители получили круто выросшие штрафы ГИБДД. Но так ли все безнадежно в нашей автомобильной жизни, разобрался портал «АвтоВзгляд».

С одной стороны, действительно — безнадежно. И свидетельством тому — уже посленовогодний рост ставок «утиля», что уже отразилось на прайсах дилерских центров. Да так отразилось, что автопродавцы даже начали отказываться от сотрудничества с некоторыми китайскими брендами в связи с почти полным обвалом спроса на их безумно дорогую продукцию.

Также в январе власти подняли акцизы на моторное топливо, что довольно скоро наши кошельки почувствуют на АЗС. А вишенка на торте — пересмотр операторами стоимости проезда по «платникам» (так, за езду по МСД теперь будут «башлять» не только транзитники, но и столичные жители).

Короче говоря, все это вместе взятое говорит о том, что бюджеты и региональные, и федеральный испытывают острую нехватку средств, поэтому идут на более чем не популярные меры, закручивая гайки где только можно в надежде «срубить» совсем не лишнюю копеечку любым способом. Но, с другой стороны, у автовладельцев все же есть некоторые основания для оптимизма.

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Во-первых, лидер нации Владимир Путин все же «приморозил» аппетиты ЦБ, не позволив перед Новым годом в очередной раз поднять ключевую ставку. То есть, как минимум, есть вероятность, что она продержится на достигнутом уровне в 21% до лета, а затем начнет опускаться.

В том числе и потому — и это во-вторых — что есть совсем небеспочвенные надежды на улучшение отношений между РФ и США после вступления в должность президента г-на Трампа. Его нынешняя позиция по отношению к конфликту на Украине может привести не только к его завершению, но и если не отмене, то смягчению антироссийских санкций. Что, в свою очередь, приведет к возвращению сбежавших от нас зарубежных производителей, в том числе и автомобильных.

В-третьих, возможность возвращения американских, европейских, японских и корейских конкурентов способна заставить китайских автостроителей активнее локализовываться у нас, что нивелирует в итоге грабительский утильсбор. Да и «возвращенцы» наверняка задумаются о строительстве своих автосборочных площадок, а то и возвращения на старые. Недаром ведь в Питере не перестают собирать некоторые модели Hyundai и Kia, пусть и под новыми названиями.

Есть, впрочем, и другие предпосылки к стабилизации ситуации и в отечественном автопроме, и на авторынке нашей необъятной. Но подробнее об этом вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.