Японские и корейские автобренды могут вернуться в РФ уже в 2025 году

По словам Бахтиярова, автомобили хорошо знакомых россиянам японских и корейских марок вернутся на российский рынок через парадную дверь, если прямое указание об этом последует со стороны США. Около полугода брендам потребуется на сертификацию и адаптацию, но вероятность реализации такого сценария не превышает 5%, отметил топ-менеджер. Отрывок его выступления опубликовал телеграм-канал «Автопоток».
С вероятностью 99% структура российского авторынка в 2025 году останется прежней, заявил Бахтияров. Он подчеркнул, что ничего глобально нового ждать не стоит: большинство официально представленных у нас брендов останутся на своих местах и, скорее всего, никто особо не уйдет, но и не придет.
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