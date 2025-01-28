О, мой Бог: воодушевляющий тест-драйв Subaru Forester

Перечисляя конкурентные преимущества и сильные стороны многочисленных китайских новинок, дивясь их современному дизайну и богатству оснащения, мы несколько отошли от автомобиля, как транспортного средства. Начали воспринимать его некоторой компиляцией электронных возможностей, бережно установленных на тележку о четырех колесах. И Subaru Forester в этом мире блесток и переливов — как ушат холодной воды. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

И плакать хочется, и смеяться. И ехать как можно дальше

Новую эпоху, внезапно захватившую российские дороги и автосалоны в 2022 году и продолжающуюся по сей день, иначе как кривым зеркалом не назовешь: самые скрытые и потаенные страсти отечественного автовладельца повылезали на всеобщее обозрение. «Гарцануть» да похвалиться — вот первоочередные задачи, которые большинство автолюбителей, оказывается, ставило, покупая новую машину.

Рассказы о надежности, экономичности, управляемости, экологии, помянем не чокаясь, безопасности и прочая уже вошедшая в историю аргументация внезапно оказались неуместны: нам подавай кристалл в золотой оправе, да такой, чтобы сосед ахнул. Желательно, на весь двор. А все остальное — вторично.

Китайцы оперативно осознали истинную потребность и в считанные часы завалили рынок транспортными средствами, которые блестяще выполняли вышеописанные задачи: яркие, нарочито современные, агрессивно технологичные и категорически дерзкие. Вы же именно такие и хотели, не так ли?

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Объективно говоря и называя вещи своими именами, визуально, то есть «по одежке», Subaru Forester"поднебесному разнообразию" проигрывает. Он выглядит как-то чопорней, скучней, несуразней с этим своим запредельным по площади остеклением. Обзорность шикарная, но видок! Если хотите, то он морально устаревший, будто дизайнер поскромничал, не став рубать «интенсив» в разгуле творческой мысли.

Так и не скажешь, что рестайлинг, хотя угловатая оптика намекает на недавнее обновление. В салоне — тоже простенько, не броско, а экранчики, пусть их сразу три штуки, крошечными своими размерами текущим тенденциям не соответствуют. Каменный век, скажет покупатель и с ужасом обозрит ценник официального дилера: 7 100 000 рублей. А вот «китаец» за эти-то деньжищи будет ого-го, может быть — даже гибридный!

Может, может быть гибридным, краше внешне и богаче оснащенным. Экраны будут — что два телевизора! И да, завидовать во дворе станут, и фотографироваться напротив: мол, щелкни на телефон, будто моя. Но проехав пять сотен метров от места знакомства с кроссовером Subaru, в голову лезут уже совсем другие мысли: да как же, черт возьми, они это делают-то?

Неужели и правда есть у этих японцев волшебная палочка или другой артефакт, позволяющий созидать такую магию? Из поколения в поколение — волшебство! За считанные секунды «Форик» просто отрывает голову фонтаном эндорфинов: после вереницы китайских кроссоверов, проходящих и не оставляющих после себя ни крупицы воспоминаний, этот, действительно, манна небесная. Понятно, почему в салоне, в отличие от многих других иных ДЦ, покупатели были.

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В чем же феномен этого и всех остальных «Субару»? За что такие деньги, которые, несмотря ни на какие кризисы, исправно платятся? Новых Forester на дорогах немало! Салон машины встречает тяжелой дверью с дополнительным фиксатором понизу — тут про безопасность подумали. Кресло — удобное, с длинной подушкой, настроилось за три секунды и две недели доставляло только радость.

Садишься в авто, и руки сами находят нужные органы управления комфортом — никуда не нужно тянуться, ничего не надо искать. Годы сделали свое дело: архитектура салона отточена настолько филигранно, что и придраться не к чему. Более того, не хочется придираться. Тут иные, отличные от китайских, тактильные ощущения: и материалы другие, и ассортимент кнопок-крутилок, который теперь являются важным отличием дорогой машины от ширпотреба.

Дорого — значит, кнопки. Дожили, что называется. В салоне — не шумно, но и не вакуумная тишина, разговаривать с пассажирами заднего ряда надо громко. Кстати, отчего-то даже далекие от автомобилей люди сразу обращают внимание на «некитайское» происхождение машины — мол, это ж оно, параллельный импорт, да?

Багажник большой — это правда, а за акустику Harman/Kardon — низкий поклон. Но ключик обожания водителя Subaru кроется в другой области. В прикладной. Forester, в отличие от большинства представленного на среднестатистическом отечественном прилавке сегодня — высокотехнологичный, инженерской рукой созданный автомобиль, а не компиляция разрозненных агрегатов и гаджетов. Он предстает на дороге единым организмом. И, стыдно сказать, это восхищает и будоражит одновременно.

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Тяжелый, чуткий руль, который накрепко связан с колесами, приятно лежит в руках: отпускать не хочется. Под правой ногой — педаль, взаимодействие с которой у двигателя и коробки переключения передач налажено на каком-то около космическом по нынешним меркам уровне: отклик мгновенный. Нажал — поехали.

Да, Subaru известна своим фантастически дорогим в обслуживании цепным вариатором Lineartronic, только замена масла в котором стоит около 39 000 рублей по акции. Но эта железка работает так, что другим остается только завидовать. И дело не в экономии топлива и других эфемерных параметрах, а в непосредственной реакции машины на пожелания водителя: «тачка» едет «как не в себя». С места, без раздумий, без вопросов. Сразу.

Про электронику отдельно все же стоит сказать: система X-Mode, например, помогает водителю на бездорожье. У нее два режима: Snow-Dirt и D. Snow-Mud, в котором ESP отрубается полностью, позволяя выезжать «на моторе» из любой передряги. Работает классно, но во дворах и на улицах найти ей применение в полной мере не удалось — нет в этом году у нас снега.

Как, к слову, не вышло и пустить «форик» в занос: система стабилизации оперативно поставила нас обратно на «рельсы», даже не успев вызвать привычный переток мурашек. Что ж, безопасность так безопасность. Есть у нашего Forester в самой богатой комплектации и система Si-Drive, что распределяет мощность мотора.

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Режимов — два: умный и спортивный. Первый — для будней, второй — для выходных: в «Спорте» «Форь» действительно становится злее, азартнее и амбициознее, точнее откликаясь на пожелания водителя.

Но самой ценной функцией стал, конечно, агрессивный оклик и красное предупреждение, что выдает машина, когда пилот отвлекается на смартфон. По глазам читает, умник! Вот уж воистину самая актуальная на сегодня функция, не поспоришь. Но и это, пожалуй, приятные, нужные, но все же мелочи на фоне главного.

Божество «Субару» — он, оппозитный мотор, который нужно один раз увидеть, чтобы понять отчего же все «субаристы» такие «субаристы». Движок плоский, «горшки» смотрят в противоположные стороны, оттого центр тяжести предельно низок. И этот 2,5-литровый 185-сильный агрегат заставляет далеко не мелкий кроссовер прям лететь, беспощадно доминирую над всей дорогой.

Увы, замена ремней или свечей встанет в такую копеечку, что все на свете экономисты покрутят пальцем у виска, но подобная компоновка дарит машине какую-то нереальную управляемость и устойчивость даже на плохой и скользкой дороге. Бездорожьем, честное слово, не мучили технику, но зимнего нашего асфальта, от улиц до магистралей, дали с избытком. И везде «субарь» был молодцом. Впечатляет!

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А еще — фирменный полный привод, который не столько и не сколько про покорение пампасов, хотя и там не спасует, сколько про комфортную езду на большой скорости по любым, подчеркнем, покрытиям. Там, где ледок, где мокро и «ямочно», «Лесник» не испытывает вообще никаких неприятностей, уверенно держит траекторию — это работа постоянного симметричного полного привода с постоянно замкнутой муфтой.

Иными словами, ни заснеженная обледеневшая горка, ни традиционный дворовый сугроб, ни переметенная дачная грунтовка, ни блестящая на солнце скоростная магистраль «Форестеру» не указ. Ехал и будет ехать.

Никогда такого не было, и вот опять: японцы делают вещи. В самом прямом смысле, без сарказмов и подтекстов. Машина, которая прежде всего машина, получилась у Subaru: отзывчивая, привлекательная и азартная. Машина для водителя, на которой хочется лишний раз прокатиться, с которой не будешь за хлебом пешком ходить.

И эмоции от езды на ней просто несравнимы с набором ощущений от сенсорно-пластмассового конкурента. «Созвездие плеяд» выделяется не только на нашем, ограниченном прямо сейчас, рынке, но и в целом в мире имеет свое заслуженное место под солнцем. И десятки людей, что меняют старый «форик» на новый «форик», не должны вызывать удивление — они очень хорошо понимают, что делают. И знают, за что платят.