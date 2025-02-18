Официальные продажи внедорожников Rox 01 стартовали в России

Россияне могут приобрести премиальные полноприводные внедорожники Rox 01 по цене от 9 169 000 рублей. Общая заводская гарантия составляет пять лет, в качестве дополнения для батареи предусмотрено восемь. Бортовая электроника русифицирована. Классический мотор не связан с колесами, играя роль генератора. Новинка доступна в 20 дилерских центрах, располагающихся от Минеральных Вод до Новосибирска.

Силовая установка Rox 01 выдает 476 л.с. и 740 Нм тяги, прилагается аккумулятор емкостью 56 кВтч. На ускорение до «сотни» внедорожнику массой более 2,5 т требуется 5,5 с. Запас хода на одном заряде — 1362 км. Rox Motor гарантирует «холодный запуск» даже, когда окружающая температура падает ниже 40 градусов мороза.

Клиренс внедорожника достигает 205 мм, угол подъема — 45 градусов. Производитель позаботился о системе полного привода E-AWD с динамическим распределением крутящего момента. Любители офф-роуда оценят набор внедорожных режимов движения для разного дорожного рельефа. «Умный» водительский ассистент подскажет оптимальные настройки, он обеспечивает работу автопилота второй генерации.

Дизайнерское исполнение Black Edition добавит к ценнику 70 тыс. рублей. Оно подразумевает черный кузов с элементами того же цвета, включая колесные диски и логотипы. Шестиместная версия Business Lounge Edition стоимостью 9 379 000 рублей предназначена для любителей лаунж-кресел с оттоманкой и массажем.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, когда внедорожники Rox 01 начали поступать к российским дилерам. Кроме того, мы подробнее расписали некоторые особенности модели.