Российские дилеры начали получать LADA Vesta c 6-ступенчатой «механикой»

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказали представители пресс-службы АВТОВАЗа. «Весту» с 6-ступенчатой механической коробкой передач поставили на конвейер совсем недавно. Это произошло в конце января 2025 года. Новая «механика» способна передавать до 220 Нм тяги. Инженеры адаптировали ее к работе на отечественном трансмиссионом масле при низких температурах. Преимуществом такой коробки передач для LADA Vesta является сниженный уровень вибраций и шумов.
Отметим, волжский автогигант впервые в своей истории стал оснащать серийные машины ручной коробкой передач на шесть ступеней. Новая «механика» для «Весты» родом из КНР должна повысить эффективность, комфорт вождения и обеспечить экологичность.
Ранее портал «АвтоВгзгляд» сообщал, почему с конвейера сняли LADA Vesta Cross. Множество комплектаций вседорожника перестали производить.