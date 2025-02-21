Российские дилеры начали получать LADA Vesta c 6-ступенчатой «механикой»

На Волжском автозаводе стартовала плановая отгрузка дилерам автомобилей LADA Vesta, оснащенных 1,8-литровым мотором Evo и «механикой» на шесть ступеней. Свежие модификации начали приезжать в шоу-румы в рамках подготовки к началу реализации. Но приобрести такие «Весты» еще нельзя, дату начала продаж россиянам объявят позднее.

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказали представители пресс-службы АВТОВАЗа. «Весту» с 6-ступенчатой механической коробкой передач поставили на конвейер совсем недавно. Это произошло в конце января 2025 года. Новая «механика» способна передавать до 220 Нм тяги. Инженеры адаптировали ее к работе на отечественном трансмиссионом масле при низких температурах. Преимуществом такой коробки передач для LADA Vesta является сниженный уровень вибраций и шумов.

Отметим, волжский автогигант впервые в своей истории стал оснащать серийные машины ручной коробкой передач на шесть ступеней. Новая «механика» для «Весты» родом из КНР должна повысить эффективность, комфорт вождения и обеспечить экологичность.

Ранее портал «АвтоВгзгляд» сообщал, почему с конвейера сняли LADA Vesta Cross. Множество комплектаций вседорожника перестали производить.