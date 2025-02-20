Разбазаренное время: вернутся ли к нам «немцы», и что тогда будет с «китайцами»

Понять, на чем основываются надежды энтузиастов, непросто. Санкции пока никто не снимает и даже не заикается об этом — по крайней мере, до завершения СВО, которое в перспективе еще не просматривается. Но ожидания, что не сегодня завтра в отечественных автосалонах появятся долгожданные «немцы», «японцы» и «корейцы», с каждым днем приобретают все большую массовость.

ЧЕРНОМОРСК БУДЕТ ВОЛЬНЫМ ГОРОДОМ

То, что рыжий хулиган прислал в Европу хулигана небритого, чтобы тот вправил мозги кому надо — совершенно не повод радостно подпрыгивать. У них там свои разборки. То, что наши съездили к арабам и пообщались в сугубо конфиденциальной обстановке на разные темы с делегацией из-за лужи — тоже пока не результат, а лишь начало долгого пути, который в любой момент может упереться в пропасть. Сие очевидно даже такому профану в политике, как я.

Тем не менее, поползли слухи, что Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, а также Samsung, и даже Visa с MasterCard готовы вернуться в Россию. На словах уверяя, что прошлый миропорядок ушел безвозвратно, многие тем не менее ждут, когда «все будет как при бабушке», и любой повод воспринимают как положительный сигнал. Пикейные жилеты au naturel.

— Слышали? — говорил один жилет другому. — Ганди приехал в Данди.

— Ганди — это голова! — вздохнул тот. — И Данди — это голова.

Возник спор. Одни жилеты утверждали, что Данди — это город и головою быть не может. Другие с сумасшедшим упорством доказывали противное. В общем, все сошлись на том, что Черноморск будет объявлен вольным городом в ближайшие же дни.

Фото globallookpress.com

Например, таким поводом стала торговая война США и КНР. Импортируемые из Китая автомобили облагаются наценкой 25% вместо прежних 15%, и на этом основании «Российская газета» ожидает, что возвращение в Россию японских и корейских брендов случится в четвертом квартале.

Так же считает основатель дилерской компании Major Auto Михаил Бахтиаров: китайцы преодолеют боязнь вторичных и даже прямых санкций, и в России в течение 8-10 месяцев могут появиться BYD, Lixiang, Zeekr, Xiaomi. А в четвертом квартале 2025 года на российский рынок имеют шанс вернуться Hyundai, Kia, Toyota, Honda.

Бывший глава АВТОВАЗа Бу Андерссон пусть осторожничает, но тоже поддерживает тему, поделившись с «Коммерсантом» своими соображениями по поводу иностранных автомобильных компаний: «Не могу предсказать точную дату их возвращения, но очевидно, что российский рынок слишком велик для того, чтобы его игнорировать, особенно в течение длительного периода времени».

ВХОД ПОСЛЕ ВЫХОДА

Нет сомнений, что рано или поздно — скорее, поздно, чем рано — мировые автобренды действительно вернутся в Россию, хотя и на разных условиях. Тех, кто откровенно не нагадил нам перед бегством, примут более доброжелательно. В их числе могут оказаться Mazda, Mitsubishi, Ford, и BMW.

Фото globallookpress.com

А Honda и Suzuki вообще не переставали продавать в России свои модели. В отличие от прочих брошенных на произвол судьбы предприятий, завод Hyundai в Сестрорецке вполне себе жив и готов хоть завтра возобновить полноценное производство.

Тем, кто хлопнул дверью максимально некрасиво — как Renault или Volkswagen — придется раскошелиться на входе еще больше, чем они уже потеряли на выходе.

Но все это, повторю, случится нескоро, после снятия значительной части санкций. В ближайшее же время слабый шанс появиться в нашей стране имеют разве что осторожный Hyundai, не сжигавший за собой мосты, и американский Ford — США легко игнорируют собственные рестрикции, когда считают это выгодным.

ОПАСЛИВАЯ СИНИЦА В РУКАХ

В сложившихся ныне условиях бессмысленно мечтать о журавлях в небе — даже синица в руках ведет себя весьма беспокойно и опасливо. Китайские автопроизводители, налетевшие было на наших водителей как саранча, никак не могут определиться. С одной стороны, их страну США объявили главным врагом, а с другой — они не хотят с Америкой ссориться и пытаются пройти между струями дождя сухими.

Фото globallookpress.com

Компании из Поднебесной вовсю демонстрируют в нашей стране поведение временщика — необоснованно вздувают цены, небрежно относятся к налаживанию вменяемого сервиса, за редким исключением не желают открывать в России полноценные производства.

В попытке запутать следы они плодят бессмысленное множество суббрендов и даже пытаются заместить н нашей территории старые бренды вновь создаваемыми.

Так, Chery экспериментирует с маркой Tenet, а Geely — с Knewstar, для которого даже завод соорудила, но опять же не на нашей территории, а близ российско-китайской границы в Харбине. Все эти манипуляции вряд ли обманут американцев, если вдруг те всерьез возжелают показать нарушителям санкций кузькину мать.

Между тем, увлекший своими играми и сидением на двух стульях, «поднебесные» автопроизводители ведут себя недальновидно. Если, паче чаяния, немцы, корейцы, французы и японцы действительно вернутся на российский рынок, то брендам из КНР не поздоровится. Они быстро потеряют все завоеванные позиции и вернутся к той жалкой доле рынка, которая была у них до всех санкционных пертурбаций. Ибо время, когда они могут закрепиться на российском рынке, ими бездарно разбазаривается.