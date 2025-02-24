Рассекречены цены LADA Vesta с новой 6-ступенчатой «механикой»

Новая 6-ступенчатая трансмиссия LADA Vesta дружит только с одним мотором — 1,8-литровым бензиновым агрегатом. Эту коробку передач для флагманского семейства АВТОВАЗа выпускает китайская компания WLY. Ограничений по типу кузова нет, новинку, которая способна передать до 220 Нм тяги, получат седаны, универсалы и кросс-версии. Ценовой диапазон составляет от 1 786 500 до 2 223 500 рублей.

Модификации раскрыл автосалон «Купи Ладу» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В результате стало известно, что за четырехдверную «Весту» с новой «механикой» попросят от 1 786 500 до 1 801 500 рублей. За вседорожники-седаны с приставкой Cross и «шестиступкой» придется выложить от 1 987 500 до 2 007 500 рублей. Универсалы Vesta SW обойдутся в 1 916 500 — 1 931 500 «целковых». Линейку Vesta SW Cross оценили в 2 203 500 — 2 223 500 «деревянных», и это новая верхняя планка.

Чтобы адаптировать новую 6-ступенчатую «механику» из Китая к отечественному двигателю «Весты», инженерам Волжского автозавода пришлось «поколдовать» над передаточными числами и заменить картер трансмиссии и сцепления, тросовый привод и первичный вал. В будущем такую КП получат Vesta Sport и Iskra.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российские дилеры начали получать LADA Vesta c 6-ступенчатой «механикой».