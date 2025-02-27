Полностью рассекречены официальные цены на кроссоверы KGM для России

В нашей стране обнародовали полный прайс-лист трех разноразмерных кроссоверов и внедорожника из Южной Кореи, на кузовах которых красуются шильдики KGM. Речь идет о моделях Tivoli, Korando, Torres и Rexton. Их ценовой диапазон составляет 3,59 — 7,19 млн рублей. Поначалу у нас будут продавать новинки, собранные на родине. Затем они пропишутся на калининградском «Автоторе».

Наиболее доступным для россиян кроссовером от KGM стал Tivoli, оснащенный 163-сильным наддувным двигателем и 6-диапазонным «автоматом». Привод исключительно передний, можно выбирать между тремя комплектациями с ценником от 3,59 до 4,19 млн «целковых».

Более габаритный Korando с аналогичным мотором предлагают в том числе с системой 4х4. За этот паркетник попросят минимум 4,39 млн рублей. В зависимости от типа привода среднюю версию оценили в 4,79 и 5,05 млн рублей соответственно. Топ обойдется уже в 5,39 млн «деревянных».

Следующий в списке идет KGM Torres с пятью уровнями оснащения. Парочка предусмотрена для версий 2WD и еще три — для исполнения 4WD. Цены варьируются от 5,15 до 6,3 млн рублей. Самая дорогая комплектация может похвастать коричневым интерьером из экокожи.

Флагманом считается внедорожник KGM Rexton с 225-сильным мотором объемом 2,0 л. Выбора по типу привода нет — он сразу полный, хотя и подключаемый, предусмотрена «понижайка». Стоимость «базы» — 6,79 млн рублей, более продвинутое исполнение оценивается в 7,19 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал сроки начала продаж линейки автомобилей KGM в России.