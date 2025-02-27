Стоимость новой LADA Vesta рухнула до 1,2 млн рублей в Белоруссии

Дистрибьютор отечественной марки LADA в Белоруссии принял решение опустить цены на автомобили флагманского семейства Vesta. В пересчете на российские рубли седан теперь обойдется в дружественном государстве в 1 216 000 «целковых», за универсал просят 1 246 500 «деревянных», а его версию с приставкой Cross оценили в 1 409 900. В целом такие прайсы на несколько сотен тысяч ниже, чем в РФ.

Как сообщает портал Quto, для покупателей «Лады» в Белоруссии действуют программы лизинга, рассрочки и льготного кредита. По словам местных продавцов, у каждого из дюжины местных дилеров имеется в наличии по несколько десятков автомобилей, однако «Весты» расходятся как горячие пирожки.

Представитель одного из автосалонов пояснил, что максимально выгодной покупкой на данный момент будет универсал, поскольку совсем недавно он стоил на 200 тыс. российских рублей дороже. А теперь стоимость машины в этом кузове упала до уровня четырехверки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что замену импортных запчастей для LADA Vesta будут выпускать в Санкт-Петербурге.