Стоимость новой LADA Vesta рухнула до 1,2 млн рублей в Белоруссии

Как сообщает портал Quto, для покупателей «Лады» в Белоруссии действуют программы лизинга, рассрочки и льготного кредита. По словам местных продавцов, у каждого из дюжины местных дилеров имеется в наличии по несколько десятков автомобилей, однако «Весты» расходятся как горячие пирожки.
Представитель одного из автосалонов пояснил, что максимально выгодной покупкой на данный момент будет универсал, поскольку совсем недавно он стоил на 200 тыс. российских рублей дороже. А теперь стоимость машины в этом кузове упала до уровня четырехверки.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что замену импортных запчастей для LADA Vesta будут выпускать в Санкт-Петербурге.