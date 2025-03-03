Три автобренда в России переписали ценники к началу весны

На российском авторынке с 16 по 28 февраля Haval снизил цены на парочку представителей внедорожной линейки H. В свою очередь Bestune, «дочка» FAW, начала предлагать один из своих кроссоверов почти на миллион «целковых» дешевле, чем прежде. В случае BAIC некоторые модели стали доступнее, но одна подорожала.

Дизельные версии рамных внедорожников Haval H5 и H9 потеряли в цене по 100 тыс. рублей. Отечественный офис Bestune принял решение ощутимо снизить прайс на кроссовер T77. Его стали предлагать россиянам на 31,2-32,8% дешевле, что составляет ни много ни мало 940 тыс. рублей дисконта. Конечная стоимость автомобиля после корректировки стоимости составила 1,92-2,08 млн рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

К началу весны заметнее всего изменились ценники у автомобилей BAIC в нашей стране. На 8,8-13% или 150-280 тыс. рублей стал доступнее седан U5 Plus. В начале марта его можно приобрести за 1,55-1,97 млн «деревянных». Паркетник X35 сделали дешевле на 5,3-6,8% или 108-132 тыс. рублей, а родственный X55 — на 8,3-13,6% или 236-346 тыс. «целковых».

Но заметнее всего «похудел» ценник X7. В его случае цена упала больше, чем на четверть — на 710 тыс. рублей. В то же время за X75 в двух стартовых версиях начали просить на 5 тыс. рублей больше, хотя на одну из топовых комплектаций скинули 316 тыс. Сейчас диапазон цен этой модели составляет 2,59-3,09 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Китай ждет роста продаж своих автомобилей в России.