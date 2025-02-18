«Дракон бьет хвостом»: Китай ждет роста продаж своих автомобилей в России

Экспорт легковушек из Китая в прошлом году вырос почти на четверть, и в значительной мере — за счет России. Однако в 2025-ом продажи авто made in China на нашем рынке, вполне возможно, рухнут, пришел к выводу портал «АвтоВзгляд».

Ассоциация легковых автомобилей Китая (CPCA) зафиксировала рост машин из КНР в 2024-ом на 23% относительно предыдущего года — до 6,4 млн штук. А поставки «чайнакаров» в Россию в прошлом году в стоимостном выражении подскочили на 30,5% - до 15,2 млрд долларов, о чем ранее сообщало Главное таможенное управление КНР. Это рекордный показатель импорта «поднебесных» авто в нашу страну.

Более того: по итогам минувшего года Россия заняла первое место в структуре китайских поставок с большим отрывом от остальных стран. Так, объем продаж на втором по величине рынке сбыта транспортных средств из КНР — в Бельгии, составил только 7,2 млрд долларов. Опять же, совокупная доля Китая в импорте новых легковушек в Россию в 2024-ом достигла почти 85%.

В свою очередь, аналитики и участники отрасли в Китае явно ожидают, что по итогам нынешнего года их страна дополнительно укрепит свои позиции на внешних рынках. Озвучиваются разные прогнозы конкретных объемов, но все сходятся в одном: поставки за рубеж снова вырастут, хотя, быть может, уже не так мощно, как в 2024-ом. Нетрудно догадаться, что большие надежды нашими восточными партнерами возлагаются, в том числе, на Россию. Но оправданы ли они?

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Как неоднократно замечал портал «АвтоВзгляд», спрос на нашем рынке в 2024 году указал на ряд моментов. Продажи «взлетели» в период ожидания резкого повышения утилизационного сбора. При этом поставщики китайских машин явно оказались не готовы к дальнейшему спаду, раз в начале 2025-го выяснилось, что стоки «чайнакаров» в России превысили даже показатель, достигнутый годом ранее: в КНР опять не смогли просчитать развитие ситуации. А может, просто некуда машины было девать?

Сейчас, когда в Китае ожидают сохранения прежнего объема экспорта и, видимо, рассчитывают, что в России будет продано не меньше ТС, чем годом ранее, возникает вопрос: они точно учитывают, что в нашей стране до сих пор не распроданы «прошлогодние» машины. А ведь цены на многие китайские модели выросли и, вероятно, будут расти далее.

За счет чего может сохранить и усилить свои позиции китайский автопром в нашей стране? Только если российский потребитель услышит предложения, от которых «невозможно отказаться».

Главная интрига в связи с этим сводится к тому, насколько китайские бренды, которые остались к настоящему времени в России, выдержали конкуренцию и считают дальнейшую работу на нашем рынке перспективной. А значит — готовы ли конкурировать между собой по ценам. Именно от этого в первую очередь будет зависеть привлекательность «поднебесных» машин.

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Но надо быть реалистами: в нашей стране спрос на новые авто (даже те, что претендуют на звание так называемых народных, то есть известных своей сравнительно невысокой ценой), зависит от наличия доступных кредитов.

А это наличие, как уже не раз говорилось, определяется политикой ЦБ, который 14 февраля сохранил учетную ставку на уровне 21%, что, вероятно, означает сохранение типичной сейчас стоимости автокредита в стране на уровне около 30% годовых.

Как ставка будет меняться дальше (и не только в марте-апреле, а в течение всего года), никто не знает. И этот фактор будет вторым, определяющим платежеспособный спрос россиян, желающих обзавестись новым авто.

Иными словами, если китайские поставщики смогут предлагать условия, которые будут выглядеть выгоднее, чем кредит в типичном российском коммерческом банке, то прогнозы аналитиков в КНР могут оправдаться, и продажи «чайнакаров» в России вырастут. Если нет, то вообще не исключен обвал спроса.