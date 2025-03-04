LADA Vesta c 6-ступенчатой «механикой» вышла на российский рынок

Волжский автозавод объявил о начале продаж автомобилей флагманского семейства LADA Vesta с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач. Она сочетается с 1,8-литровым 122-сильным агрегатом Evo. Свежей трансмиссией обзавелись седан, универсал и его Cross-версия. Минимальная цена «Весты» с продвинутой «механикой» составляет 1 796 000 рублей. За такие деньги покупателям предлагают четырехдверку.

Новая 6-ступенчатая «механика» Vesta делает вождение комфортнее. Передаточные числа подобраны так, чтобы машина ехала уверенно и экономично с возможностью динамичных и эластичных ускорений. Максимальная скорость новой модификации «Весты» возросла до 187-189 км/ч. Время разгона до «сотни» стало лучшим в семействе, сократившись до 10,6 секунды. Подсказки по своевременному переключению передач появляются на приборной панели.

Свежая трансмиссия доступна, начиная с версии Enjoy. «Механика» на 6 ступеней может передавать тягу до 220 Нм. В рамках адаптации трансмиссии для «Весты» инженеры изменили первичный вал, картер сцепления и коробки передач, плюс механизмы переключения и выбора ступеней. Был доработан тросовый привод переключения, «шестиступку» подружили с отечественным трансмиссионным маслом.

Помимо связки 6-ступенчатой «механики» и 1,8-литрового мотора, LADA Vesta доступна всем желающим с 1,6-литровым мотором и 5-ступенчатой «механикой» либо вариатором. За такие версии дилеры просят от 1 525 000 и 1 575 000 рублей соответственно. Минимальная стоимость старшего ДВС и бесступенчатой трансмиссии — 1 801 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что замену импортных запчастей для LADA Vesta начнут выпускать в Санкт-Петербурге.