Названы цены всех версий LADA Vesta c новой 6-ступенчатой «механикой»

Волжский автозавод раскрыл стоимость всех вариаций флагманского семейства LADA Vesta с новой 6-ступенчатой трансмиссией. Теперь связка с 1,8-литровым двигателем, выдающим 122 л.с., появилась в списке официально. Прочие изменения — из топовых комплектаций исчез младший 106-сильный мотор, зато в перечень оборудования добавился подогрев сидений второго ряда.

Согласно информации на официальном сайте «Лады», с 6-ступенчатой «механикой» россияне могут купить LADA Vesta только в исполнениях Enoiy и Techno, которые являются наиболее дорогими. Седан обойдется в 1 796 000 и 1 961 000 рублей соответственно, универсал отдают за 1 926 000 и 2 091 000 «целковых». «Вседорожные» автомобили с приставкой Cross заставят раскошелиться на 1 914 000 и 2 072 000 рублей за четырехдверку, «однообъемник» дороже — 2 034 000 и 2 192 000 «деревянных».

В то же время прибавили в цене «Весты» в аналогичных версиях, «вооруженные» вариатором. Доплата составит 6 тыс. рублей, что связано в том числе с появлением обогрева заднего дивана. В итоге двухпедальные LADA Vesta на 5 тыс. рублей дороже исполнения с 6-ступенчатой «ручкой».

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности новой 6-ступенчатой механической коробки передач для LADA Vesta.