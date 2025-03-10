В России стартовали продажи обновленного GWM Poer

Обновленный GWM Poer, поступивший в продажу 10 марта, доступен в двух модификациях — как с 2,4-литровым дизельным, так и с 2,0-литровым бензиновым мотором. Первый развивает 184 л.с. и 480 Нм крутящего момента, второй — 218 сил и 380 Нм. «Дизелю» аккомпанирует «автомат» на девять ступеней, «бензинке» — на восемь. Вне зависимости от версии пикап располагает системой полного привода, пониженной передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Те, кто присматривается к бензиновому грузовичку, могут выбрать одну из двух комплектаций: базовую Elite (стартовая цена — 3 799 000 рублей) или топовую Premuim (от 3 999 000 целковых). Что же до дизельной машины, то она продается только в старшей версии Premuim — по цене от 4 099 000 рублей. Полноценная гарантия от производителя действует на посвежевшие GWM Poer в течение трех лет. Плюс покупатель может рассчитывать на 2 года дополнительной сервисной поддержки.

Добавим, что портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с обновленным GWM Poer в ходе премьерного тест-драйва новинки: подробный обзор автомобиля совсем скоро опубликуем здесь. А если вы подумываете о приобретении дорестайлинговой модели, то обязательно загляните сюда.