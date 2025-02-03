Лёгок на подъем: тест-драйв пикапа GWM Poer

Пикапы продолжают отгрызать долю российского рынка у крупноразмерных кроссоверов. Шутка ли, в прошлом году был поставлен исторический рекорд по продаже полноприводных грузовичков. По данным агентства «Автостат», за 12 месяцев 2024 года реализовано почти 30 тысяч экземпляров! Оно и понятно, ведь по цене они на полтора-два ляма дешевле традиционных внедорожников, а по уровню комфорта и нафаршированности практически им не уступают. Лидером по итогам продаж пикапов в нашей стране в прошлом году стал концерн Great Wall. Ну чем не повод взять на тест их Poer и прикинуть, действительно ли он может стать альтернативой классическому «проходимцу» или крупноразмерному SUV?..

Лирическое отступление. В далеком детстве я залипал на сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски» с Чаком Норрисом в главной роли. Разумеется, по прошествии десятилетий уже не вспомню, в чем глубинная идея этого боевика, помню лишь, что герой ездил на большом серебристом пикапе и щедро раздавал подзатыльники всяким криминальным элементам. В общем, с детства пикап у меня ассоциируется не с колхозником, а с крутым парнем, который борется за мир во всем мире. Поэтому каких-либо предрассудков к таким авто, в отличие от некоторых коллег по нашей редакции, у меня нет. А потому с превеликим удовольствием взял на пару недель поюзать китайский внедорожный грузовичок.

БЕЗ ЧАЙНЫХ ЦЕРЕМОНИЙ

Немного ввело в ступор название Poer. Подумал сперва, что это имеет какое-то отношение к китайскому ферментированному чаю Пуэр — дескать, такой же утонченный и для настоящих ценителей. Но к чайным церемониям Poer не имеет никакого отношения. Этимологически словечко восходит к английскому Power (мощь, сила). Правда, заявленные 150 лошадиных сил мотора не очень-то ассоциируются с мощью... Впрочем, не будем судить о книге по обложке, ведь в конце концов это дизельные 150 «лошадок», которые трудятся в связке с 8-ступенчатым классическим «автоматом» от ZF.

И первые ощущения от нажатия на педаль газа развеяли всяческие сомнения. Автомобиль, несмотря на свою массу, весьма и весьма бодрый. Претензии возникли лишь к настройке «автомата», который на «тапку в пол» реагирует с двухсекундной задержкой. И это подтупливание чудовищно раздражает, особенно, когда в плотном потоке нужно перестроиться и резко ускориться. Впрочем, если перевести автомобиль в режим Sport, то поведение коробки меняется до неузнаваемости. Сильно ли это сказывается на расходе топлива? Не заметил. Как потреблял Poer свои 10 литров дизеля на сотку, так и продолжал осушать 78-литровый бак с таким же аппетитом.

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РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО

За свою журналистскую практику протестировал около дюжины пикапов и могу сказать, что задняя рессорная подвеска на любом таком грузовичке — самая настоящая печаль. Да, если закинуть в кузов килограммов 150-200 какой-нибудь поклажи, то езда становится комфортной. Но если ты идешь порожняком, то любая будь то ямка или кочка на дороге вводит заднюю часть авто в такой резонанс, что складывается впечатление, будто едешь по стиральной доске.

И GWM Poer в этом плане меня... ну очень приятно удивил. Даже не верилось, что задняя ходовая часть рессорная, а не пружинно-гидравлическая. Можно допустить, конечно, что кунг, которым оснащен тестовый экземпляр, своим весом поджимает рессоры, но насколько известно — это не столь тяжелая допопция.

Не исключаю, что секрет комфорта задней подвески кроется в низкой (по сравнению с конкурентами) грузоподъемности авто. Для машин, идущих на российский рынок, производитель мог убрать по одному листу из рессор, благодаря чему возрос комфорт и уменьшилась грузоподъемность.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ

К слову сказать, столь высокую популярность данной модели у наших отечественных автомобилистов (в минувшем году Great Wall продал 6900 своих Poer и Poer King Kong) можно объяснить как раз таки заниженной до 1 тонны грузоподъемностью. Дело в том, что в Москве действует запрет на въезд грузовиков внутрь Третьего транспортного кольца, чья «становая тяга» превышает 1000 кило.

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Кроме того, по факту такой же запрет, только чуть с другой формулировкой, действует и в спальных районах Первопрестольной, куда запрещен въезд грузовых авто с разрешенной максимальной массой свыше 2,5 тонн (так называемый грузовой каркас). Снаряженная масса GWM Poer 2095 кило, а полная — составляет 3070 кг (то есть грузоподъемность 975 кг, что позволяет смело въезжать в центральную часть города).

Правда, с формальной точки зрения Poer не проходной в грузовой каркас столицы, но за 2 недели тест-драйва «письма счастья» не прилетали. Да и на форумах владельцы пикапов в один голос твердят, что если авто до тонны, то штрафы за вторжение внутрь грузового каркаса не приходят, невзирая на то, что максимальный вес машины переваливает за 2500 «кэгэ».

Прекрасно понимаю, что не жители столицы основная целевая аудитория данной модели, поэтому вопрос грузоподъемности авто не должен стоять остро. Однако не забывайте, что грузовикам с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн запрещено движение по крайней левой полосе (въезжать можно только для поворота налево и разворота).

С учетом обилия камер на дорогах страны вопрос о массе и грузоподъемности все-таки актуален не только для москвичей. Повторюсь, что формально GWM Poer попадает по разрешенной максимальной массе под запрет, но комплексы, очевидно, настроены так, что штрафы приходят за движение по крайней левой полосе лишь тем владельцам пикапов, чья грузоподъемность больше тонны.

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КОНДУКТОР, НАЖМИ НА ТОРМОЗА...

Да и вообще, признаться, странно, что пикапы до сих пор приравнены к чистой воды грузовикам. Они динамичнее, маневреннее любой «Газели» и мало чем отличаются по своей сути от большого внедорожника. Ей богу, все две недели тест-драйва у меня было ощущение, что подо мной какой-нибудь Land Cruiser 200 или Nissan Patrol.

Единственное, к чему пришлось привыкать (да и то недолго) — к педали тормоза. Вот что-что, а тормоза на данном пикапе отнюдь не как на легковушке или кроссовере. Не в том смысле, что для нажатия на педаль требуется грубая мужская сила, а что они не столь чувствительные, как на большинстве SUV. Но, как уже сказал, и к этому привыкаешь довольно быстро.

Не забываем, что у нас полноприводный автомобиль, причем с пониженной передачей, функцией распределения тяги Torque On Demand и с жесткой принудительной блокировкой заднего дифференциала. Неплохая заявка на победу в схватке с бездорожьем. Единственное, что смущало — это автоматическое подключение переднего моста. Думалось, что быстрее сядешь на брюхо, нежели дождешься срабатывания блокировки в раздатке. Но выезд на подтаявшее заснеженное поле показал, что при малейшей пробуксовке задней оси в работу тут же вступает передок и прекрасно вытягивает автомобиль.

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МЕЧТА ПРОРАБА

Кто бы что ни говорил, но в пикапах есть свой кайф. Вот, например, нужно было привезти для ремонта стройматериал... Клянусь, закидывать мешки с цементом и всякие там доски-краски в багажный отсек классического внедорожника или крупноразмерного SUV — всё равно что ножом по сердцу. А кузов GWM Poer обработан полимерным покрытием, которое даже ржавые железяки едва ли повредят. Потому смело затарился всем необходимым в строймаркете и благополучно доставил материал к месту ремонта.

ОБНОВКИ ОТ МЛАДШЕГО БРАТА

GWM Poer — автомобиль не новый, а потому описывать интерьер, экстерьер и прочие особенности не имеет смысла. Тем более, ближе к лету должна поступить в продажу обновленная версия полюбившегося стране пикапа. Насколько известно, внешне авто останется без существенных корректировок, а вот внутреннее пространство претерпит серьезные изменения. Салон осовременится (сейчас, конечно, это своеобразный «привет из 2000»), появится более продвинутая мультимедийка, а приборная панель лишится аналоговых приборов (вместо них будет ЖК-дисплей).

От журналистов обновленный «Поер» пока скрывают, но по нашим ощущениям, чтобы представить, как будет выглядеть внутреннее убранство пикапа после рестайлинга, достаточно заглянуть в салон собрата по цеху GWM Poer King Kong. Вряд ли производитель стал изобретать велосипед, когда все уже давно придумано...