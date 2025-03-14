Эксперт объяснил россиянам, когда выгоднее всего покупать машину

Об этом в беседе с News.ru рассказал автоэксперт Александр Коротков. Надо понимать, что сногсшибательные цены на новые автомобили в этом году связаны не только с их высокой стоимостью. Здесь играют роль ключевая ставка ЦБ, и, конечно, же размер утилизационного сбора. В обозримом будущем обе названные величины не станут меньше, пока для этого нет никаких предпосылок.
Отметим, что большая часть новых автомобилей продается и покупается в стране в кредит. На сегодняшний день для большинства россиян он является неподъемным. Пока у населения нет настолько толстого пресса наличных, чтобы обеспечить даже миллион реализованных машин за 12 месяцев. А ставка регулятора является заградительной.
Ранее портал «АвтоВгляд» объяснил, что «красную зону» можно преодолеть, используя финансовые инструменты, и основным являются дотации на покупку. Какие — читайте в нашем материале.