Эксперт объяснил россиянам, когда выгоднее всего покупать машину

В нашей стране лучше всего покупать новый автомобиль в середине весны текущего года. В этот период дилерское сообщество будет предлагать клиентам максимальные скидки. При желании приобрести именно новую машину не стоит торопиться, а лучше подождать до апреля или мая.

Об этом в беседе с News.ru рассказал автоэксперт Александр Коротков. Надо понимать, что сногсшибательные цены на новые автомобили в этом году связаны не только с их высокой стоимостью. Здесь играют роль ключевая ставка ЦБ, и, конечно, же размер утилизационного сбора. В обозримом будущем обе названные величины не станут меньше, пока для этого нет никаких предпосылок.

Отметим, что большая часть новых автомобилей продается и покупается в стране в кредит. На сегодняшний день для большинства россиян он является неподъемным. Пока у населения нет настолько толстого пресса наличных, чтобы обеспечить даже миллион реализованных машин за 12 месяцев. А ставка регулятора является заградительной.

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