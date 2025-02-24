Считайте в столбик: как в 2025 году дилеры будут продавать автомобили

Сногсшибательные цены, что выставили продавцы на новые автомобили в 2025 году, связаны, безусловно, с высокой стоимостью самих машин, утилизационным сбором и ключевой ставкой Центробанка. И, объективно говоря, перспектив скоро снижения этих важнейших экономических инструментов не предвидится. Однако в итоге экономика просто перестанет работать, похоронив под собой автодилеров. Надо что-то придумывать. И они придумали. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Львиная доля новых машин продается и покупается с привлечением заемных средств — в кредит. А он сегодня в России — просто неподъемный. Эксперты абсолютно верно называют ставку регулятора заградительной, не объясняя при этом методику покупки нового транспортного средства для простых смертных.

Давайте уж честно: нет сейчас столько счастливчиков с толстым прессом наличных, чтобы обеспечить даже миллион проданных автомобилей в год. А это, мягко говоря, приговор и для продавцов, и для производителей, поскольку их прибыль заморожена на складе, а каждый день простоя — убыток. Выглядит, как замкнутый круг, но на самом деле таковым не является.

«Красная зона» может быть преодолена, если использовать финансовые инструменты, ключевой из которых — дотации на покупку. Какие варианты? Снизить ежемесячный платеж за счет увеличения срока кредита — раз. Это непросто, поскольку гарантия на автомобиль уже занимает весь срок кредита, а доступной цены все равно достичь не удается.

globallookpress.com

Хотя в братской Белоруссии была практика продавать продукцию завода «Белджи» с десятилетний сроком кредита. И такое предложение определенной популярностью пользовалось. Может быть, отечественные предприятии в тандеме с отечественными банками тоже подобный вариант рассмотрят? Срок службы автомобиля в российской семье — долгий, достаточно сказать, что более 70% легкового автопарка страны превышает 10 лет.

Во-вторых, дистрибьюторы, хотя бы на первых порах, могли бы часть своей немалой прибыли пустить на дотирование покупки. Например, корейская компания KGM, которая прямо сейчас выходит на российский рынок, уже заявил о ставке по кредиту на покупку новой машины в размере 0,01 процент.

Да, цена-то на корейскую машину — ого-го, до шести с половиной миллионов, однако под такую ставку запросто может выйти, что «кореец» обойдется дешевле «китайца»! Надо услышать конечные требования и внимательно все пересчитать на листочке — арифметика даст точный ответ.

Третий пункт — разработка новых финансовых инструментов в тандеме с глобальной переработкой старых. Дилер зарабатывает примерно половину своего дохода с продажи новой машины, но еще половину получает из ремзоны: логично, что если клиент подписывает договор о длительном обслуживании, то может претендовать на скидку?

globallookpress.com

Представительству такой договор так же выгоден: продажа запчастей — мощный источник прибыли, так что есть, чем поделиться. Логика подсказывает, что из этих дотацией и скидок вполне возможна не только коррекция, но и существенный пересмотр цен. Почему на это пойдут продавцы?

Потому что весь бизнес троится на продаже автомобилей конечному потребителю. Если он, потребитель, не придет в салон и не купит машину — не заработает никто, более того, потеряет на ставке ЦБ. В итоге ситуация выглядит следующим образом: на складах полно новых автомобилей, дилеры платят чудовищные проценты по кредитам, но зарабатывают только на сервисе. Долго так они не протянут: оптимисты говорят, что «жирка» хватит до лета. А дальше — тупик.