Выдача автокредитов в России рухнула на 53%

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно его исследованию, за последний месяц зимы россияне оформили автокредитов на 73,4 млрд рублей, что на 6,7% меньше, чем в начале года. Оказалось, что из игры стали выходить наиболее закредитованные заемщики. В целом это связано с макропруденциальными ограничениями в сегменте.
Жители Москвы взяли 3,38 тыс. займов. Подмосковье и Татарстан идут следом с одинаковым результатом — у них по 3,06 тыс. В первую пятерку также вошли Краснодарский край и Санкт-Петербург.
На 17,6% меньше кредитов оформили в Ростовской области. В Ставропольском и Краснодарском краях зафиксирован спад на 14,5 и 14,2% соответственно. Столица ушла в минус на 10,8%, Подмосковье — на 10,3%.
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