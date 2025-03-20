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Выдача автокредитов в России рухнула на 53%

Падение продолжается месяцами

В феврале текущего года россияне взяли 60,7 тыс. кредитов на машину. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом это на 53,3% меньше, с январем — на 6,2% скромнее. Тогда эксперты зафиксировали 64,7 тыс. выданных кредитов. В целом уже пятый месяц подряд выдача займов такого типа снижается. Больше всего их взяли жители столицы. В Ростовском регионе, напротив, население предпочло по максимуму отказаться от будущих долгов.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Выдача автокредитов в России рухнула на 53%

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно его исследованию, за последний месяц зимы россияне оформили автокредитов на 73,4 млрд рублей, что на 6,7% меньше, чем в начале года. Оказалось, что из игры стали выходить наиболее закредитованные заемщики. В целом это связано с макропруденциальными ограничениями в сегменте.

Жители Москвы взяли 3,38 тыс. займов. Подмосковье и Татарстан идут следом с одинаковым результатом — у них по 3,06 тыс. В первую пятерку также вошли Краснодарский край и Санкт-Петербург.

На 17,6% меньше кредитов оформили в Ростовской области. В Ставропольском и Краснодарском краях зафиксирован спад на 14,5 и 14,2% соответственно. Столица ушла в минус на 10,8%, Подмосковье — на 10,3%.

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