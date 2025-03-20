Выдача автокредитов в России рухнула на 53%

В феврале текущего года россияне взяли 60,7 тыс. кредитов на машину. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом это на 53,3% меньше, с январем — на 6,2% скромнее. Тогда эксперты зафиксировали 64,7 тыс. выданных кредитов. В целом уже пятый месяц подряд выдача займов такого типа снижается. Больше всего их взяли жители столицы. В Ростовском регионе, напротив, население предпочло по максимуму отказаться от будущих долгов.

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно его исследованию, за последний месяц зимы россияне оформили автокредитов на 73,4 млрд рублей, что на 6,7% меньше, чем в начале года. Оказалось, что из игры стали выходить наиболее закредитованные заемщики. В целом это связано с макропруденциальными ограничениями в сегменте.

Жители Москвы взяли 3,38 тыс. займов. Подмосковье и Татарстан идут следом с одинаковым результатом — у них по 3,06 тыс. В первую пятерку также вошли Краснодарский край и Санкт-Петербург.

На 17,6% меньше кредитов оформили в Ростовской области. В Ставропольском и Краснодарском краях зафиксирован спад на 14,5 и 14,2% соответственно. Столица ушла в минус на 10,8%, Подмосковье — на 10,3%.

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