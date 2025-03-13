«Живительные» госпрограммы: помогут ли они сэкономить при покупке машины

«Призрак спецпрограмм бродит по России». Примерно такой шутливый образ приходит на ум, когда власти страны сулят огромную экономию при покупке машины в нынешней ситуации на рынке. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, могут ли государственные спецпрограммы реанимировать продажи новых транспортных средств.

Ситуация на российском авторынке крайне сложная: началась стагнация. Так, по информации агентства «Автостат», в феврале в стране было реализовано на 24,9% меньше новых легковушек, чем годом ранее — 78 000 штук. А по итогам 2025-го прогнозируется снижение продаж минимум на 10%. Пожалуй, это неудивительно: стоимость автокредитов по-прежнему не дает повода для радости подавляющему большинству граждан, желающих приобрести новую машину, а ведь на заемные средства у нас приобретается половина реализуемых ТС.

Как заметил на днях «Коммерсант», выдача автокредитов в России на протяжении довольно длительного периода сокращалась в среднем на 30% в месяц, а в феврале — уменьшилась лишь почти на 2%. При этом заемщики переключаются на более дешевые машины и все чаще берут кредиты на новые авто, пользуясь спецпрограммами.

— Сегодня это единственное, что может позволить взять автомобиль с относительной выгодой, — замечает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин. — Других возможностей просто нет.

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Заметим: в России действительно формально доступны программы, нацеленные на поддержку покупателей новых авто. Правда, в 2022 году перестала действовать та, по которой можно было получить скидку на приобретение новой машины за утилизацию старой. Но она, если бы сейчас ее реанимировали на прежних условиях, приносила бы за избавление от отслужившей свое легковушки максимум 175 000 рублей, что явно мало на фоне нынешних цен на новенькие авто и актуальных кредитных ставок.

Другое дело — программа льготных автозаймов с господдержкой, действующая до 2026-го. Она дает отдельным категориям граждан возможность взять кредит с первоначальным взносом за счет бюджета. Для автомобилей с ДВС в большинстве регионов — 20%, на Дальнем Востоке — 25%. При покупке электромобиля, произведенного в России, максимальный размер взноса — 35% (но не более 925 000 рублей).

Вот только средняя стоимость нового автомобиля в стране по состоянию на февраль составила почти 3 млн рублей, о чем накануне сообщили «Известия». А это означает, что покупка «середнячка» на ДВС будет просубсидирована от силы на 600 000 рублей. Остальные 80%, то есть 2,4 млн рублей, придется взять в виде кредита, актуальная ставка по которому сейчас в большинстве ведущих банков колеблется в пределах 21-31%. То есть в любом случае превышает планку в 20%.

Грустно, но это факт, соглашается г-н Шапарин. Возможности сэкономить при покупке машины сегодня очень ограничены. И подавляющее большинство граждан, желающих приобрести новое авто, не торопятся идти в автосалоны, ждут снижения кредитных ставок.