Российский рынок подержанных машин просел впервые за 8 месяцев

За последний зимний месяц в нашей стране было продано 397,1 тыс. автомобилей с пробегом. Такие результаты на 0,6% ниже тех, что эксперты зафиксировали в прошлом году за аналогичный период. Вторичный рынок впервые за 8 месяцев продемонстрировал отрицательную динамику.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно его исследованию, последний раз отечественный рынок бэушек ушел «в минус» в июне прошлого года. Но с июля по январь в годовом сравнении шел стабильный рост.

В феврале объем вторички в России сжался на 5,5%, если проводить параллель с началом года. Показатели съехали в последний зимний месяц ниже 400 тыс. машин впервые за год. Если говорить точнее, начиная с первого весеннего месяца 2024-го.

Спросом у россиян в конце зимы больше всего пользовались машины с пробегом, произведенные в России, Японии и Германии, а также в Южной Корее и США. В общей сложности на них пришлось 87%.

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