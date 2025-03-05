Старье берем: что нужно знать, решившись на покупку авто с пробегом

Заоблачные цены на новые автомобили заставляют все большее число россиян идти за «колесами», особенно если они нужны позарез, на вторичный рынок. Причем не просто идти, а бежать вприпрыжку: в минувшем году в сегменте подержанных машин было зафиксировано заключение более шести миллионов сделок. К чему надо быть готовым, покупая побегавшее свое транспортное средство, какими суммами для этого располагать и кому довериться — частнику или дилеру, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Да, такого подъема отечественная «вторичка» не знала уже более десяти лет. Последний «всплеск» в 6,1 млн реализованных «старичков» и «старушек» был зафиксирован в далеком 2014 году. А в 2024 б/у машины разошлись в количестве 6, 04 млн экземпляров.

Согласитесь, Правительству РФ уже всерьез пора задуматься о катастрофически стареющем автопарке страны, особенно если учесть, что в том же 2024-ом граждане купили практически в четыре раза меньше новых ТС. А коли знать, что основным спросом у российских автолюбителей пользуются «тачки» в возрасте от 10 лет и более (на них приходится более 40% продаж), то и подавно пора кричать «караул».

Хотя удивляться тут нечему: слишком бедны мы с вами, чтобы отвалить за новенькое транспортное средство без малого 4 млн «деревянных», а ведь именно столько составила в феврале года нынешнего средневзвешенная цена на «новье». При том, что средняя цена бэушки, еще недавно составлявшая 2 млн руб., рухнула во втором месяце этого года до 1,3 млн. Такая вот не очень веселая арифметика.

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Понятно, что столь значимое падение цен вызвано именно массовым вниманием потребителя к совсем уж возрастным автомобилям, помноженным и на курсовые колебания рубля, и на политику Банка Росси, и на некоторое снижению цен на новые авто, и на ряд других факторов. Но оно по любому продлится не очень долго, о чем, кстати говоря, говорят и многие эксперты.

В частности, директор по продажам и развитию компании Pango Cars, специализирующейся на торговле подержанными машинами, Александр Мякинников уверен, что в 2025-ом авто с пробегом будут только дорожать. Причем его коллеги уверены, что рост цен начнется уже в марте. Другими словами, если уж брать (или продавать) автомобильных секонд-хенд, то прямо сейчас.

Так ли это на самом деле, и какие еще нюансы необходимо учитывать при совершении сделки на вторичном рынке вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», в котором журналисты и эксперты отвечают и на эти, и на многие другие вопросы, касающиеся «вторички». Жмите сюда.