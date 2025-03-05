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Старье берем: что нужно знать, решившись на покупку авто с пробегом

Вторичный рынок России бьет рекорды продаж

Заоблачные цены на новые автомобили заставляют все большее число россиян идти за «колесами», особенно если они нужны позарез, на вторичный рынок. Причем не просто идти, а бежать вприпрыжку: в минувшем году в сегменте подержанных машин было зафиксировано заключение более шести миллионов сделок. К чему надо быть готовым, покупая побегавшее свое транспортное средство, какими суммами для этого располагать и кому довериться — частнику или дилеру, выяснил портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Портал «АвтоВзгляд»

Изображение Старье берем: что нужно знать, решившись на покупку авто с пробегом

Да, такого подъема отечественная «вторичка» не знала уже более десяти лет. Последний «всплеск» в 6,1 млн реализованных «старичков» и «старушек» был зафиксирован в далеком 2014 году. А в 2024 б/у машины разошлись в количестве 6, 04 млн экземпляров.

Согласитесь, Правительству РФ уже всерьез пора задуматься о катастрофически стареющем автопарке страны, особенно если учесть, что в том же 2024-ом граждане купили практически в четыре раза меньше новых ТС. А коли знать, что основным спросом у российских автолюбителей пользуются «тачки» в возрасте от 10 лет и более (на них приходится более 40% продаж), то и подавно пора кричать «караул».

Хотя удивляться тут нечему: слишком бедны мы с вами, чтобы отвалить за новенькое транспортное средство без малого 4 млн «деревянных», а ведь именно столько составила в феврале года нынешнего средневзвешенная цена на «новье». При том, что средняя цена бэушки, еще недавно составлявшая 2 млн руб., рухнула во втором месяце этого года до 1,3 млн. Такая вот не очень веселая арифметика.

Понятно, что столь значимое падение цен вызвано именно массовым вниманием потребителя к совсем уж возрастным автомобилям, помноженным и на курсовые колебания рубля, и на политику Банка Росси, и на некоторое снижению цен на новые авто, и на ряд других факторов. Но оно по любому продлится не очень долго, о чем, кстати говоря, говорят и многие эксперты.

В частности, директор по продажам и развитию компании Pango Cars, специализирующейся на торговле подержанными машинами, Александр Мякинников уверен, что в 2025-ом авто с пробегом будут только дорожать. Причем его коллеги уверены, что рост цен начнется уже в марте. Другими словами, если уж брать (или продавать) автомобильных секонд-хенд, то прямо сейчас.

Так ли это на самом деле, и какие еще нюансы необходимо учитывать при совершении сделки на вторичном рынке вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», в котором журналисты и эксперты отвечают и на эти, и на многие другие вопросы, касающиеся «вторички». Жмите сюда.

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