В «дробилку»: дилеры нашли применение чудовищному стоку китайских автомобилей

Продажи новых автомобилей в России в феврале оказались ниже, чем было запланировано, а сток, который скопился на стоянках официальных дилеров, просто поглощает заемные средства. Осознав, что простыми и традиционными методами разобраться с застоявшимися на складах китайскими моделями не получится, автокупцы нашли, похоже, единственное решение превратить железо в золото. Пусть и по плохому курсу. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Шестьсот тысяч автомобилей в «запасниках», о которых стало известно еще в начале года, никуда не делись. Спад продаж настолько масштабный, что прогноз о необходимости продержаться до лета, о чем неоднократно заявлялось экспертами, уже в феврале выглядит невыполнимым. Однако все эти автомобили дилерами приобретались на заемные средства, средняя ставка кредита по которым — 30% годовых.

Иными словами, на складах ежедневно сгорают миллионы рублей. Ситуация патовая. Радоваться дилерскому горю не стоит: ведь стоит развалиться старым сетям, как мы все дружно вернемся в каменный век, а «тачки» начнем покупать на «диком рынке», где никаких гарантий и безопасных сделок не будет. Как в «девяностых», да.

Подливают масла в огонь и регулятор, он же Центробанк, который всеми силами и методами демонстрирует желание не опускать, а, наоборот, поднимать ставку рефинансирования на ближайшем собрании, которое состоится 21 марта. Не отстают и китайские дистрибуторы, требующие увеличивать закупки новых машин, невзирая на заполненные склады и мощный прошлогодний и даже позапрошлогодний сток. Ошибки нет — на складах еще имеются ТС 2023 года, продать которые уже будет непросто даже со скидками. Еще раз, для закрепления: патовая ситуация.

Фото: jetta.faw-vw.com

Одним словом, от «застойных» машин продавцам надо быстрее избавляться, потому как перспектив реализовать их с умеренными потерями, о прибыли давно забыли, уже не предвидится. Как это сделать оперативно? Только заключая крупные корпоративные контракты по сверхнизким ценам.

Вот там-то и нашли свое применение кроссоверы Jetta VS5, которые ранее попали в сводки продаж: из всех проданных брендом в феврале 2025-го SUV, 85% были выпущены еще в 2023 году. Двухлетний сток! Эти авто, как видно на фото, отправятся работать в московский каршеринг, который уже несколько лет остро нуждается в постоянном обновлении парка.

Подробностей сделки мы, конечно, никогда не узнаем, но можем констатировать обоюдную выгоду: дилер избавился от плохо продающегося в силу давно уже обозначенных чисто китайских причин товара, а «краткосрочная аренда» получит приток неплохих, вполне актуальных новых автомобилей. Win-win «на минималках». Но хоть так.