Раскрыты подробности официального прихода автобренда Lixiang в Россию

На прошлой неделе портал «АвтоВзгляд» сообщил об официальном появлении Lixiang (Li Auto) на отечественном рынке, а теперь тема начала обрастать новыми подробностями. В России бренд будет прятаться за широкой спиной могучего «поднебесного» концерна Sinomach Auto. Его дочерняя структура «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» уже решает кадровый вопрос: на одной из популярных российских площадок по поиску работы появилось несколько вакансий.

Как сообщают «Известия», для начала Lixiang ищет в РФ юриста, менеджера по гарантии и PR-менеджера. Их набирают в московский головной офис марки, явно нацеливаясь предложить клиентам гарантийное обслуживание своих машин и не только.

За последние три года россияне открыли для себя довольно много непривычных автобрендов, в том числе по «серой» схеме наши люди покупали и модели Lixiang. Начиная с 2022-го, к нам приехало около 30 тыс. таких машин. Почти половина пришлась на L7, более 40% — на L9, уточнил в своем телеграм-канале глава «Автостата» Сергей Целиков.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в России начали продавать «бюджетный» кроссовер Lixiang L6.