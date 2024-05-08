«Бюджетный» кроссовер LiXiang L6 появился в продаже в России

Не успел LiXiang — самый популярный в нашей стране китайский производитель электромобилей — представить на автосалоне в Пекине новый компактный кроссовер L6, как новинка уже появилась в «серой» российской продаже. Портал «АвтоВзгляд» нашел сразу несколько объявлений на крупных онлайн-площадках.

При длине 4925 мм, ширине 1960 мм и колесной базе 2920 мм L6 является самым компактным кроссовером в линейке бренда. Для модели заявлены адаптивная пневмоподвеска, полуторалитровый бензиновый двигатель, исполняющий роль электрогенератора и два электромотора. Суммарная мощность этой гибридной установки достигает 408 л.с. при 529 Нм крутящего момента. Максимальная дальность хода машины на электротяге — около 200 км.

Li Xiang L6 представлен в двух комплектациях. Вариант Pro обойдется в Китае в 249 800 юаней (3 423 000 рублей), а исполнение Max — в 279 800 юаней (3 835 000 рублей).

Правда, в России за кроссовер просят сильно больше. Что, впрочем, и неудивительно, учитывая дополнительные расходы на логистику, растаможку и прочие необходимые процедуры. Так, в нашей стране новинка предлагается по цене от 4,7 миллионов до 5,8 млн. рублей. За эти деньги продавцы обещают передать покупателю полностью легализованный электромобиль, готовый к беспроблемной постановке на учет в ГИБДД.