Sinomach Auto официально взял под крыло Lixiang в России

Поднебесный автогигант Sinomach Auto подписал с Lixiang (Li Auto) официальное соглашение в китайской столице. Согласно тексту документа, концерн берет на себя обязательства по сертификации моделей «Лисяна» для российского рынка и других стран Евразийского экономического союза. В первую партию войдут кроссоверы L6, L7 и L9.

Концерн займется у нас сертификацией автомобилей

В пресс-службе Sinomach Auto уточнили, что перечисленные модели должны обзавестись сертификатами Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) до середины осени. Первые дилерские центры Lixiang китайцы планируют открыть до начала следующего года.

В нашей стране за период с 2022-го по конец последней зимы линейка Li Auto разошлась тиражом в 29,6 тыс. машин. На паркетник L7 пришлось 47% от общего количества продаж, далее с 40-процентной долей идет более габаритный L9, еще 10% россиян выбрали L6. Разумеется, речь идет о покупках по «серым» схемам, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Напомним, сегодня Sinomach Auto представляет в нашей стране автобренды Oting и Rox. Дилерская сеть насчитывает более четырех десятков шоу-румов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл подробности официального прихода Lixiang в Россию.